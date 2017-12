Kommentar zu einer möglichen großen Koalition

Berlin. Eine Groko verlangt nüchternes Herangehen, verheißt kein Feuerwerk, verspricht aber solides Regierungshandwerk. Die Einsicht in die pure Notwendigkeit sollte die Volksparteien CDU, CSU und SPD zusammenbringen.

Die SPD braucht jetzt Zeit. Sie braucht eine passende Dramaturgie. Sie braucht dazu auch die richtige Kulisse, die ihr der SPD-Bundesparteitag kommende Woche in Berlin bieten wird. Große Bedenken, großer Theaterdonner, große Debatten. Die Jusos wären nicht mehr die Jusos, würden sie nicht gegen eine Neuauflage der GroKo ordentlich Stimmung machen. Die SPD braucht nach der Wahlniederlage mit einem Absturz auf 20,5 Prozent natürlich Protest, sie sucht ein Ventil, sie will Widerstand hören. Am Ende wird sie – trotz aller Bauch- und Kopfschmerzen – in Koalitionsgespräche mit CDU und CSU eintreten. Der Preis ist hoch. Angela Merkel und Horst Seehofer werden für den Eintritt der SPD in eine nächste GroKo politisch sehr teuer bezahlen müssen.

Martin Schulz, der auf diesem Parteitag als Vorsitzender wiedergewählt werden will, muss den Weg seiner Partei in die nähere Zukunft – mit oder ohne Regierungsbeteiligung – ebnen. Es ist unschwer zu vermuten, dass ihm der Bundespräsident, ein gelernter Sozialdemokrat, die staatspolitische Verantwortung der SPD in dieser Lage noch einmal mit sanftem Nachdruck nahegebracht hat. Wenn Schulz die SPD in eine nächste große Koalition führen sollte, müssen die Sozialdemokraten dies nicht als Opfergang empfinden. Sie können selbstbewusst hineingehen, denn unstrittig ist: Die SPD wird gebraucht.

Regieren ist selbst unter den Bedingungen einer absoluten Mehrheit kein Wunschkonzert, weil die objektiven Sachzwänge ohnehin groß und die Budgets begrenzt sind. Die absolute Mehrheit ist – mittlerweile selbst für die CSU – ein schönes Souvenir vergangener Zeiten. Zweier-Koalitionen werden seltener, Dreier-Koalitionen beinahe schon zur Regel. CDU, CSU und SPD werden sich professionell zusammenraufen, wenn Delegierte und auch die Mitglieder der SPD zustimmen. Die Parteispitze muss sich nach dem dramatischen Vertrauensverlust wenigstens der Zustimmung der eigenen Basis versichern.

Die GroKo ist ein hartes Brot. Sie verlangt nüchternes Herangehen, verheißt kein Feuerwerk, verspricht aber solides Regierungshandwerk. Für CDU-Chefin Merkel steht viel auf dem Spiel – große Koalition oder große Not. Die Einsicht in die pure Notwendigkeit sollte die Volksparteien CDU, CSU und SPD, alle drei zuletzt vom Wähler erkennbar geschrumpft, zusammenbringen. Bis zu einer Regierungsbildung wird es dauern. Vorher wird noch von dem einen oder anderen Interessierten – auch aus den Unionsparteien – das Gespenst einer Minderheitsregierung durch das Land geschickt. Die Absicht dahinter ist offensichtlich: das Ende der Ära Merkel. Politik ist ein kaum planbares Geschäft, wie das Scheitern der Jamaika-Sondierungen gezeigt hat. Will Merkel tatsächlich noch selbstbestimmt abtreten, müsste sie im Falle einer nächsten GroKo sehr bald den Übergang in der CDU organisieren.