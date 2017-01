Kommentar zu Höckes Verbleib in der AfD

23.01.2017 Berlin. Nach seinen umstrittenen Äußerungen zum Holocaust und dem Denkmal in Berlin bleibt Björn Höcke Mitglied der AfD. Seine Partei will ihn disziplinieren und Ordnungsmaßnahmen vornehmen - welche das allerdings sein sollen, wird nicht genannt.

Donnerwetter, Björn Höcke wird beeindruckt sein. Seiner markigen Rede mit seinem mindestens verstörenden Vergleich vom „Denkmal der Schande“ für das Holocaust-Mahnmal in Berlin folgte nun die Androhung eines Ordnungsverfahrens gegen den Thüringer AfD-Vorsitzenden. Höcke darf weiter Mitglied und führender Funktionär der Alternative für Deutschland bleiben, wenngleich die Parteispitze einen ihrer Rechtsaußen disziplinieren möchte. Nur wie diese Maßnahmen zur Ordnung gegen Höcke aussehen sollen, behielt der AfD-Vorstand sicherheitshalber gleich für sich.

Höcke hat also ein weiteres Mal für ihn folgenlos poltern können, weil in der Partei einflussreiche Mitstreiter wie Alexander Gauland die Hand über ihn halten. Die geschichtsvergessenen Äußerungen des Thüringer Fraktionsvorsitzenden, die die „Lügenpresse“ selbstredend falsch interpretiert hat, genügen nicht für einen Parteiausschluss. Damit zeigt die AfD ein weiteres Mal, welches Spektrum sie in ihrer selbst erklärten Alternative für Deutschland tatsächlich zulässt. Erst werden Tabus gebrochen, dann wird versucht, rechtsnationale Gesinnung wieder hoffähig zu machen. Wenn einer wie Höcke dabei über das Ziel hinausschießt, kann das schon mal vorkommen. Passiert nicht wieder. Bis zum nächsten Ordnungsruf. Vom Rechtspopulismus hin zum Rechtsextremismus verlaufen die Grenzen im AfD-Lager mitunter schwimmend.

Eine wahrhaft und wehrhaft demokratische Partei hätte Höcke ausgeschlossen. Die AfD lässt ihn im Amt. Er kann der Partei also nicht sehr geschadet haben.