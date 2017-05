Kommentar zur SPD und dem Schulz-Hype

Berlin. An diesem Sonntag in Schleswig-Holstein und eine Woche später in seinem Heimatland Nordrhein-Westfalen müssen Kanzlerkandidat Martin Schulz und die SPD durch zwei echte Tests, bevor im September die Entscheidung im Bund ansteht.

Der Hype ist ein besonderes Phänomen. Er kommt sehr schnell, er bleibt eine Weile, bevor er sehr schnell wieder (ver)geht. Der Duden versteht unter dem Begriff Hype auch aggressive Werbung oder Betrug. Martin Schulz hat, durch kalkulierten Verzicht von Sigmar Gabriel auf Kanzlerkandidatur und SPD-Vorsitz, in seiner Partei (und auch um seine eigene Person) eine Welle der Begeisterung, der Euphorie, teilweise lange nicht mehr gekannte Jubelstürme und Siegeshoffnung ausgelöst. Eine Volkspartei, die den Anspruch haben muss, den Kanzler zu stellen, braucht so etwas. Einen echten Hoffnungsträger – auch wenn der Trubel um Schulz gerade wieder dabei ist, die Hype-Zone zu verlassen. Am Ende sind Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur vor allem eines: harte Arbeit, messbar in Prozentpunkten der Zustimmung.

Schulz hat für die SPD und auch für sich die einzig richtige Losung ausgegeben. Ziel muss für ihn das Bundeskanzleramt sein. Ein irgendwie achtbares Ergebnis, das die Rolle der SPD als Juniorpartner von CDU und CSU schon beinahe zementiert, wäre zu wenig. Also setzt er auf Angriff und muss wegen seiner relativen Gefährlichkeit für den Machterhalt von Angela Merkel damit rechnen, dass auch er attackiert wird. Schulz ist Berufspolitiker mit höchsten europäischen Weihen, kein Heiliger. Dass er enge Mitarbeiter allzu selbstverständlich aus den gut gefüllten Fleischtöpfen in Brüssel bedient hat, gehört an die Öffentlichkeit, so wie das EU-Parlament dies auch gerügt hat.

An diesem Sonntag in Schleswig-Holstein und eine Woche später in seinem Heimatland Nordrhein-Westfalen müssen Schulz und die SPD durch zwei echte Tests, bevor im September die Entscheidung im Bund ansteht. In beiden Ländern stellt die SPD den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin. In beiden Ländern kann es für die SPD sehr eng werden. Ob sie im Norden wie in NRW ihre rot-grüne Koalition fortsetzen kann: ungewiss. Verliert die SPD eines oder gar beide Bundesländer an die CDU, hat auch Schulz verloren, auch wenn – man hört die Argumente schon – dann natürlich Landesthemen die Wahl entschieden hätten. Schleswig-Holstein ist per se kein SPD-Land, in NRW dagegen liegt die Herzkammer der Sozialdemokratie. Torsten Albig oder Daniel Günther? Hannelore Kraft oder Armin Laschet? Schulz kann und muss in diesen Wahlkämpfen richtig ziehen, zeigen, dass er Zugpferd ist.

Das ist anstrengender als die schöne Aussicht von Hype-Wolke sieben, weil Schulz eine Niederlage nicht kleinreden kann (wie er es im Saarland versucht hat), aber es wären auch seine Erfolge. Am 15. Mai, dem Tag nach der NRW-Wahl, könnte Schulz in der Ebene angekommen sein oder eventuell eine zweite Welle der Begeisterung ausgelöst haben. Doch danach geht es erst richtig los. Marathon etwa bei Kilometer 28: Die wirklich harten Kilometer kommen noch.