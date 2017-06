Kommentar zum Start der neuen Landesregierung

Die neue Regierung hat eine Chance, das Land zu gestalten. Jetzt muss sie diese Gelegenheit auch nutzen, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Die Mehrheit hat also gereicht. Armin Laschet ist Ministerpräsident und besteht damit den ersten Test. Das Ergebnis zeigt, es wird für ihn gar nicht so schwierig sein, die notwendige Zahl von Abgeordneten hinter seine Politik zu bringen. Wenn eine Koalition nur eine Stimme mehr hat als die Opposition, dann sorgt das normalerweise für Disziplin in den eigenen Reihen. Niemand wird gern eine Position in Gefahr bringen, die er gerade erst errungen hat. In allen Fraktionen sind sehr viele Parlamentsneulinge. Das sorgt für Stabilität gerade am Anfang. Es gibt eine Vielzahl von Beispielen, dass solche Landesregierungen die gesamte Legislaturperiode halten.

Außerdem ist eine Opposition nur dann stark, wenn sie einig ist. Das wird auch in Zukunft kaum so sein, denn zwischen AfD und SPD, zwischen AfD und Grünen liegen Welten. Selbst eine einfache Verhinderungstaktik steht vor hohen Hürden. Welcher Grüne, welcher Sozialdemokrat möchte sich nachsagen lassen, er habe mit der AfD gemeinsam Politik gemacht? Auch die Opposition wird sich erst noch finden müssen.

Der Start in die neue Legislatur ist für sie am Ende vermutlich schwieriger als für die Regierung. Hannelore Kraft hat sich etwas stillos in den Schmollwinkel begeben und ist beinahe lautlos verschwunden. Die SPD hat darauf verzichtet, mit neuem Personal anzutreten. Das ist nicht klug, denn die ehemalige Regierungspartei wird sich in den nächsten zwei Jahren bei jeder Kritik an der neuen Landesregierung anhören dürfen, was sie selbst falsch gemacht hat. Ähnlich wird es den Grünen gehen, deren Selbstfindung noch etwas komplizierter werden dürfte. Die Partei steht vor einer schwierigen Grundsatzdebatte, deren Ende völlig offen ist.

Die neue Landesregierung kann daher einigermaßen entspannt an den Start gehen. Auch inhaltlich ist ihre Position komfortabel. Da die Vorgänger wegen deutlicher Versäumnisse abgewählt wurden, genügt es am Anfang, mit Korrekturen im Sinne von CDU und FDP zu beginnen. Mehr Ruhe in der Schulpolitik, mehr Geld für die Straßen und Schienen, außerdem mehr Sicherheit durch mehr Polizei und eine besser ausgestattete Justiz. Auf dieser kurzfristigen Kalkulation fußt der Koalitionsvertrag. Komplizierter wird es in der zweiten Hälfte der Wahlperiode. Dann muss die Regierung beweisen, wo sie selbst gestalten will und was die langfristigen Perspektiven des Landes unter der Regierung Laschet sind.

NRW behält seine Strukturprobleme: eine schlimme Verschuldung, ein verarmendes Ruhrgebiet, einige hoffnungslos überschuldete Kommunen, eine überforderte und veraltete Infrastruktur zum Teil in Regionen, denen der Platz für weiteres Wachstum fehlt. Das sind die Themen, über die in fünf Jahren abgestimmt wird. Die neue Regierung hat eine Chance, das Land zu gestalten. Jetzt muss sie diese Gelegenheit auch nutzen.