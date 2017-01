Kanzlerkandidat der SPD

26.01.2017 Berlin. Der designierte Kanzlerkandidat und Parteivorsitzende Martin Schulz wird in der eigenen Bundestagsfraktion mit offenen Armen empfangen. Er unterstreicht den Anspruch der Sozialdemokraten auf die Führung der nächsten Bundesregierung.

Der Kandidat, der offiziell erst noch einer werden soll, betritt um 12.04 Uhr den Fraktionssaal. Die Genossinnen und Genossen auf dem leicht erhöhten Podium werden von ihm der Reihe nach umarmt, geherzt oder auch auf die Wange geküsst. Martin Schulz ist da. Fast wirkt es, als sei ein Befreier erschienen. Plötzlich sind alle erleichtert, dass der langjährige EU-Parlamentspräsident, der in Brüssel nun wohl ohne Job gewesen wäre, für die SPD die Abteilung Attacke gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel anführen soll.

Schulz strahlt. Drei Minuten applaudieren die Abgeordneten. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann spricht nachher sogar von einer „Aufbruchstimmung in der Fraktion“. Fast klingt es so, als habe zuletzt in der Ära von Sigmar Gabriel ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit in der Fraktion geherrscht. Denn: Von Erfolg oder Misserfolg eines Kanzlerkandidaten hängt auch die Anzahl der Mandate im Bundestag ab – und somit politische und wirtschaftliche Existenzen.

Es ist zudem auch eine kleine Spitze Oppermanns gegen Gabriel, den Noch-Vorsitzenden der SPD, der im viel beachteten „Stern“-Interview an allen Gremien vorbei gleich ausgerufen hat: „Ich werde Deutschlands Außenminister. Das ist eine spannende Aufgabe.“ Auch Oppermann war über so viel Eigenmacht Gabriels erstaunt. Jetzt schickt der SPD-Fraktionschef eine kleine Revancheadresse an Gabriel zurück: „Er (Gabriel) wird im Wahlkampf eine dienende Rolle spielen“, sagt Oppermann. Gabriel gewissermaßen als Diener des designierten SPD-Kanzlerkandidaten Schulz – eine geradezu skurrile Vorstellung.

In der SPD-Fraktion jedenfalls schütteln sie am Tag danach immer noch den Kopf über Gabriels mediales Überraschungsei, seinen Verzicht auf Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz an allen Gremien vorbei in einem Interview zu verkünden. „Über das Verfahren schweige ich“, sagt beispielsweise Verteidigungsexperte Rainer Arnold. Gesundheitsexperte Karl Lauterbach versucht es mit einem Beispiel aus seinem Terrain: „Ein Arzt wird am Ergebnis gemessen, nicht an der Schönheit der Operation.“ In Zeiten der plastischen Chirurgie eine riskante Aussage. Auch Außenpolitiker Niels Annen äußert sich überrascht von der Entscheidung des SPD-Chefs und sagt dann, als würde er bei Gabriel über den Chefdiplomaten eines ausländischen Staates sprechen: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Außenminister.“

Martin Schulz, 61 Jahre alt, in jungen Tagen talentierter Fußballspieler, später Buchhändler und Bürgermeister, ist jetzt der Mann der Stunde, des Tages und vor allem der kommenden Wochen und Monate in der SPD. Am Abend zuvor hat er im Willy-Brandt-Haus gesagt, er wisse nicht, ob er „der Beste in der SPD“ sei, „aber es kann sein, dass ich die besten Chancen habe, für die SPD die Bundestagswahl zu gewinnen“. Nach der Sondersitzung der SPD-Fraktion betont er: „Die SPD tritt an, um dieses Land zu führen.“ Koalitionsoptionen herzlich willkommen, so lange die SPD dabei stärkster Partner ist. Schulz: „Wir wollen, in welcher Konstellation auch immer, den Bundeskanzler stellen.“

Schulz weiß um sein Manko: Er hatte nie ein Regierungsamt inne. Aber bitte, er sei elf Jahre Bürgermeister in seiner Heimatstadt Würselen gewesen und siebeneinhalb Jahre Chef der sozialistischen Fraktion im EU-Parlament. Er kenne die Alltagssorgen der Menschen, weil diese in Kommunen besonders direkt erlebt werden. Und er habe vor der Fraktion auch deutlich gemacht, dass die Demokratie „in einer auseinanderdriftenden Gesellschaft gefährdet“ sei. Die Demokratie brauche einen Schutzwall. „Das Bollwerk der Demokratie hat drei Buchstaben: SPD“, sagt der designierte Kanzlerkandidat und SPD-Chef.

Am Sonntag soll Schulz bei einer Klausur des SPD-Vorstandes als Kanzlerkandidat offiziell vorgestellt werden. Er hört sich so an, als wolle er diesen Wahlkampf, den Gabriel nicht wirklich gewollt hat. (Holger Möhle)