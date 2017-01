Kommentar zur Verfassungsreform in der Türkei

Abgeordnete des Parlaments sind am in Ankara zusammengekommen, um über die geplante Verfassungsreform in der Türkei zu beraten.

11.01.2017 In der Türkei hat das Parlament mit einer Debatte über seine eigene Entmachtung begonnen. Staatschef Recep Tayyip Erdogan will mit der Umstellung auf ein Präsidialsystem alle Macht im Land auf sich vereinigen.

Die Gewaltenteilung und die Befugnisse der Nationalversammlung werden ausgehebelt. Die Opposition ist zu schwach, um Erdogan aufzuhalten. Im neuen Staat, den Erdogan und seine Partei AKP anstreben, ist der Präsident nicht nur oberster Repräsentant der Türkei, sondern auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte, oberster Regierungspolitiker, Chef der Regierungspartei und oberste Instanz bei der Besetzung von vielen Posten im Staatsapparat. Das Amt des auf das Parlament gestützten Ministerpräsidenten wird abgeschafft, denn es ist überflüssig, wenn der Präsident für alles zuständig ist. Erdogan kann durchregieren.

Allein ist die Türkei mit diesem Trend nicht. In den USA schickt sich der künftige Präsident Donald Trump ebenfalls an, die Kontrollfunktionen des Parlamentes und der Gesetze auszuhebeln. Auch er argumentiert, das Regieren werde so effizienter. In Ungarn orientiert sich Ministerpräsident Viktor Orban an Ländern wie Russland und China und erklärt die liberale Demokratie für beendet.

Nur ein Akteur kann den türkischen Präsidenten noch stoppen: der Wähler. Laut Umfragen ist das geplante Präsidialsystem bei den Türken recht unbeliebt. In der Volksabstimmung über Erdogans Plan im Frühsommer haben die Türken es in der Hand, ihrem Staatschef die Grenzen aufzuzeigen. Das Parlament ist dazu offenbar nicht mehr in der Lage. (Susanne Güsten)