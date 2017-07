Bundestagswahl 2017

Obwohl die Zeit der Höhenflüge in den Umfragen lange vorbei ist, träumen die Grünen von der Rückkehr in die Regierung. Im Wahlkampf besinnen sie sich auf ihre Wurzeln.

Von Rena Lehmann, 15.07.2017

Die Grünen mussten in den vergangenen Monaten um den Wiedereinzug in den Bundestag fürchten. Umfragen sahen sie gefährlich nah an die Fünf-Prozent-Hürde sacken. Die Grünen wollen trotzdem drittstärkste Kraft werden und unbedingt mitregieren. Ist das Größenwahn oder pure Verzweiflung?

Die Zeit, als die Grünen kurzzeitig an der 20-Prozent-Marke kratzten, ist lange vorbei. Das Reaktorunglück im japanischen Fukushima bescherte ihnen 2011 traumhafte Wahlergebnisse, katapultierte die Grünen in Rheinland-Pfalz aus der außerparlamentarischen Opposition auf die Regierungsbank und machte Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg zum ersten grünen Ministerpräsidenten. Doch schon bei der Bundestagswahl 2013 schafften die Grünen kein zweistelliges Ergebnis mehr. 8,4 Prozent erzielten sie damals. Auch zu jener Zeit gab es schon Sympathisanten einer schwarz-grünen Regierungskoalition, die damals rechnerisch möglich gewesen wäre. Die Mehrheit in der Partei und allen voran die Verhandlungsführer Claudia Roth und Jürgen Trittin lehnten ein solches Bündnis jedoch ab.

In diesem Wahljahr ist plötzlich alles anders. Hinter den Grünen liegen vier Jahre Opposition, die über weite Teile vom Thema Flüchtlinge bestimmt waren. Die Grünen, für die eine liberale Auslegung des Asylrechts und Willkommenskultur zur Partei-DNA gehören, spielten in der Debatte aber kaum eine Rolle. Konfrontiert mit einer Bundeskanzlerin, die sich selbst zur Fürsprecherin einer kurzzeitig schier unbegrenzten Aufnahmebereitschaft machte, blieb den Grünen nur die Rolle, die teilweise chaotische Umsetzung der Flüchtlingsaufnahme zu kritisieren. Links zu überholen war Merkel in diesen Monaten kaum.

Welle der Empörung

Als die Stimmung in der Bevölkerung kippte und Merkel daraufhin das Asylrecht verschärfte, lagen die Grünen mit ihrer liberalen Haltung wieder nicht im Trend. Wie stark der Wind sich gedreht hatte, wurde deutlich, als Grünenchefin Simone Peter sich kritisch zum entschiedenen Polizeieinsatz in der Silvesternacht 2016 in Köln äußerte. Peter hatte es als unangemessen bezeichnet, dass die Polizei gezielt Menschen aus Nordafrika kontrollierte.

Die Gegenreaktion fiel heftig aus: Die Grünen standen als naive Weltverbesserer da, denen die Sicherheit der Bevölkerung nicht so wichtig ist und die im Zweifel lieber der Polizei den Schwarzen Peter zuschieben als Integrationsprobleme krimineller Ausländer offen zu benennen. Die Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir beeilten sich zwar, Peters Äußerungen zu relativieren, zu stoppen war die Empörungswelle nicht mehr.

Beim Parteitag in Berlin nun wollten die Grünen weitere Fehler vermeiden. Sie besinnen sich auf ihre Wurzeln, was klug ist, weil sich hinter einem Wahlkampf für Klimapolitik und Umweltschutz sowohl der linke als auch der rechte Parteiflügel versammeln können. 2013 hatte die Partei sich in einem Steuerwahlkampf verzettelt und zerstritten, die Grünen wollten eine Vermögensteuer einführen und den Spitzensteueransatz erhöhen. Jetzt wollen die Grünen für Klima- und Umweltschutz kämpfen. Das Wahlprogramm sieht an erster Stelle vor, bis 2030 komplett auf erneuerbare Energien umzusteigen und die schmutzigsten Kohlekraftwerke sofort abzuschalten. Ab 2030 sollen außerdem nur noch abgasfreie Autos zugelassen werden. Auch Massentierhaltung, Gentechnik und Pestiziden in der Landwirtschaft wollen die Grünen in den nächsten Jahren ein Ende bereiten. Rüstungsexporte in Krisengebiete wollen sie komplett untersagen.

Auftrieb durch Donald Trump

Auftrieb für das grüne Engagement gegen den Klimawandel gibt ihnen ausgerechnet der US-amerikanische Präsident Donald Trump. Durch seinen Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen ist das Thema wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Die Grünen rechnen sich hier Chancen aus, als glaubwürdigste Anwälte für den Klimaschutz wahrgenommen zu werden.

Ob das Thema bis zur Bundestagswahl am 24. September trägt, ist ungewiss. Derzeit droht schon wieder ein anderes Thema, den Grünen ihren Wahlkampf zu verhageln. Die Debatte um die Krawalle am Rande des G20-Gipfels in Hamburg nützt zurzeit vor allem der Union. Parteien aus dem linken Spektrum wie die Grünen tun sich teils schwer damit, sich glaubwürdig von den Linksextremisten abzugrenzen. Der grüne Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele etwa hat den Polizeikräften eine „ungeheure Brutalität“ gegen die Demonstranten in Hamburg vorgeworfen.

Die Spitzenkandidaten Göring-Eckardt und Özdemir haben unterdessen ein klares Ziel vor Augen: Sie wollen mitregieren, fast egal, mit wem. „Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und dieses Land mitzugestalten“, sagte Özdemir auf dem Berliner Parteitag. Göring-Eckardt assistierte: „Wir waren immer am besten, wenn es Gegenwind gab. Und den gibt es gerade.“

Vier weitere Jahre Opposition könnten die Grünen in die totale Bedeutungslosigkeit führen. Also versuchen sie jetzt die Flucht nach vorn.