Kommentar zum Verfassungsschutzbericht

Der Staat muss, will er größeren Schaden verhindern, vor allem technisch auf Augenhöhe mit den Terroristen agieren, die für ihren Krieg zunehmend den Cyberraum nutzen werden, kommentiert GA-Redakteur Holger Möhle.

Gefahr von innen, Gefahr von außen. Deutschland ist ein reiches, ein stabiles, ein insgesamt sicheres Land. Aber auch oder gerade ein solcher Staat hat Feinde. Der Verfassungsbericht 2016 wirft wieder ein Schlaglicht auf die Gefahren und Gefährder, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung sowie die Stabilität ins Wanken bringen wollen.

Die unheiligen Krieger der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) und viele größtenteils von dieser inspirierten Einzeltäter werden nicht nachlassen bei ihrem Versuch, mit Terror Unruhe und Chaos hierzulande auszulösen. Die Bedrohung durch Terror in Deutschland ist unverändert hoch. Das Attentat auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin war der blutige Beleg dafür, dass Deutschland nicht nur im Fadenkreuz des Terrors steht, sondern konkret getroffen werden soll und kann. Der Staat muss, will er größeren Schaden verhindern, vor allem technisch auf Augenhöhe mit den Terroristen agieren, die für ihren Krieg zunehmend den Cyberraum nutzen werden.

Dazu kommen Angriffe von Extremisten im Inland, wie sie womöglich in den nächsten Tagen am Rande des G20-Gipfels zu beklagen sein werden. Das hat dann nichts mit Protest, aber viel mit Gewalt zu tun. Beide Lager, Rechts- wie Linksextremisten, haben aufmunitioniert. Ihre Gewaltbereitschaft ist bedenklich gestiegen.

Draußen Krawalle – und drinnen? Man glaubt es kaum: Die Verfassungsschützer warnen ebenso vor Spionage von Gipfelteilnehmern wie vor ausländischen Cyberangriffen im Bundestagswahlkampf. In der global vernetzten Welt ist jeder schnell erreichbar – und angreifbar.