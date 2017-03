Kommentar zum Fall Wendt

Düsseldorf. Ein Gewerkschaftsboss, der sich von der Gegenseite aushalten lässt, macht sich unmöglich. Der schwerwiegende Verdacht der Untreue steht im Raum, der Staatsanwalt ist alarmiert.

Von Tobias Blasius, 06.03.2017

Der „schwache Staat“, den Rainer Wendt immer so leidenschaftlich in Talkshows beklagte, war immer noch stark genug, um ihm ein leistungsloses Grundeinkommen zu sichern. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft ließ sich jahrelang als Hauptkommissar in NRW bezahlen, obwohl er als Interessenvertreter im Berliner Büro saß. Ein Gewerkschaftsboss, der sich von der Gegenseite aushalten lässt, macht sich unmöglich. Wer wie Wendt über diesen Umstand auch noch vor laufender Kamera lügt, schrumpft vom Law-and-Order-Mann zum peinlichen Ausredenkünstler.

Die Frage, ob das Innenministerium mit Steuergeld einzelne Arbeitnehmervertreter gezielt rechtswidrig „fördert“ und mithin gewogen stimmt, weist über den Fall Wendt hinaus. Der schwerwiegende Verdacht der Untreue steht im Raum, der Staatsanwalt ist alarmiert. Warum hat Innenminister Ralf Jäger (SPD) ein skandalöses Modell seines FDP-Vorgängers Ingo Wolf sieben Jahre lang fortgeführt? Die rot-grüne Landesregierung muss schleunigst klarstellen, dass sie die gewerkschaftliche Selbstorganisation ernst nimmt. Die Schlagkraft einer Gewerkschaft muss von ihrer Mitgliederzahl abhängen, nicht vom Gutdünken eines Ministers.

Es gibt in NRW klare Regeln für Gewerkschaftsarbeit in der Polizei. Die im DGB organisierte GdP hält sich daran, ist unabhängig und finanziert sich selbst. Ist es da Zufall, dass ausgerechnet die SPD-nahe GdP in den vergangenen Jahren die Missstände in den NRW-Sicherheitsbehörden deutlich ansprach und für Jäger der unbequemste Partner war?