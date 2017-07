Ausschreitungen in Hamburg

Hamburg. Rund 160 Polizisten wurden bis Donnerstagabend bei Krawallen in Hamburg verletzt. Insgesamt gab es 70 Festnahmen. Währenddessen fand ein erstes Treffen zwischen Trump und Putin statt.

Von J. Drebes, B. Marschall, C. Schwerdtfeger, E. Quadbeck, 08.07.2017

Schwere, gewaltsame Ausschreitungen linksextremistischer Gruppen überschatten den G20-Gipfel in Hamburg. Die Krawalle erreichten ein für die Bundesrepublik beispielloses Ausmaß: Marodierende Gruppen steckten reihenweise Autos in Brand, schlugen wahllos Fensterscheiben in Ladenstraßen ein und störten den Gipfel-Ablauf durch Straßenblockaden. Die Ehefrau des US-Präsidenten, Melania Trump, konnte aus Sicherheitsgründen ihre Unterkunft nicht verlassen. Auch politische Gespräche mussten verschoben werden. 20 000 Polizisten schützen den Gipfel. Dennoch forderte die Hamburger Polizei weitere Hundertschaften aus anderen Bundesländern an.

Die Situation eskalierte, nachdem die Polizei den Demonstrationszug „Welcome to Hell“ am Donnerstagabend gestoppt hatte. Einige Hundert Demonstranten waren nicht ihrer Aufforderung gefolgt, die Vermummungen abzulegen. Daraufhin versuchte die Polizei, die etwa 11 000 friedlichen Demonstranten von den Gewaltbereiten mit Pfefferspray-Einsatz zu trennen. Der Veranstalter beendete daraufhin die Demo.

Gewalttätige Gruppen ziehen seitdem durch Hamburgs Straßen und legitimieren ihre Taten damit, dass die Polizei sie provoziert habe. Demo-Veranstalter und Vertreter linker Parteien warfen der Polizei unnötige Härte vor. Auch zahlreiche anwesende Reporter gaben überwiegend der Polizei die Schuld für den Ausbruch der Gewalt. Politiker von SPD und Union stellten sich dagegen hinter die Polizei. Die Polizei meldete 160 verletzte Beamte, 70 Menschen wurden festgenommen. Die Polizei rechnete mit weiteren Ausschreitungen. Viele Banken und Geschäfte blieben geschlossen. Polizeigewerkschafter und Politiker übten heftige Kritik an der Auswahl Hamburgs als Gipfelstandort.

Der eigentliche Gipfel trat angesichts der Krawalle in den Hintergrund. US-Präsident Donald Trump traf am Nachmittag erstmals Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Beide äußerten die Hoffnung auf bessere Beziehungen zwischen den beiden Mächten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die die Gipfelteilnehmer empfing, sagte zu den erwarteten Verhandlungen über den Freihandel: „Hier sind die Diskussionen sehr schwierig. Da will ich gar nicht drumrum reden.“ Hintergrund ist der Abschottungskurs von US-Präsident Donald Trump.