Kommentar zum Fall Anis Amri

Zuständig für den Fall Anis Amri waren viele – und niemand. Und in diesem Niemandsland der Behördeninkompetenz konnte er wunderbar abtauchen, kommentiert GA-Redakteur Holger Möhle.

Mehr Behördenversagen geht nicht? Doch. Im Fall des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri hat der Berliner Innensenator Andreas Geisel inzwischen sogar die eigene (Berliner) Polizei angezeigt. Der Vorwurf: Strafvereitelung und Urkundenfälschung. Jetzt sollen auch noch zwei Kommissare der Abteilung Staatsschutz beim Landeskriminalamt in Berlin nachträglich ein Dokument gefälscht, weil rückdatiert haben. Danach war Amri dann kein gewerbs- und bandenmäßiger Drogenhändler, sondern lediglich ein Kleindealer. Die Folge: kein Zugriff – eine fatale Fehlentscheidung.

Was der vom Berliner Innensenator Geisel eingesetzte Sonderermittler im Fall Amri, der frühere Bundesanwalt Bruno Jost, aufgedeckt hat, ist ein kaum mehr zu fassender Skandal. Polizisten vertuschen ihr eigenes Versagen. Denn: Amri hätte viele Wochen vor dem Attentat vom 19. Dezember vergangenen Jahres auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wegen organisierten Drogenhandels festgenommen werden können. Doch nichts davon ist passiert. Stattdessen sieht es so aus, als habe das Berliner LKA versucht, um das eigene Versagen zu verstecken, Amri zu einem Kleinkriminellen zu machen.

Für die Hinterbliebenen der zwölf Toten und für die mehr als 60 Menschen, die bei dem Attentat teilweise schwer verletzt wurden, muss das besonders zynisch sein. Zwölf Menschen könnten noch leben, die Verletzten müssten nicht versuchen, mit den teils lebenslangen Folgen des Attentats zurechtzukommen. Stattdessen konnte Amri zuschlagen. Der Tunesier lebte in Deutschland unbehelligt mit 14 verschiedenen Identitäten, er ging in der (inzwischen geschlossenen) „Fussilet“-Moschee in Berlin-Moabit ein und aus, die als bekannter Islamistentreff galt, er handelte gewerbsmäßig mit Drogen. Trotzdem kam der Salafist und ausreisepflichtige Kriminelle nicht in Abschiebehaft. Zuständig waren viele – und niemand. Und in diesem Niemandsland der Behördeninkompetenz konnte Amri wunderbar abtauchen. Bis er an einem Dezemberabend 2016 Berlin und den Rest des Landes aus dem Vorweihnachtsfrieden riss.

Natürlich kann man jetzt, da Fehlervertuschung und Urkundenfälschung durch die Polizei wahrscheinlich geworden sind, nach Untersuchungsausschüssen rufen. Solche Gremien haben noch nie geschadet, aber auch nur selten wirklich viel gebracht. Aufklärung ist ein hartes Stück Brot. Die Wahrheit zerren parlamentarische Ermittler meist nur in eher geringen Dosen ans Licht, weswegen die Notwendigkeit von Untersuchungsausschüssen aber nicht infrage gestellt werden soll.

Schon allein, um – wieder einmal – die undurchsichtige Rolle des Verfassungsschutzes zu beleuchten, würde es sich lohnen. Wie nah waren Verfassungsschützer an Amri dran? Viele Fragen, zu wenige Antworten. Der Fall Amri ist noch lange nicht zu Ende.