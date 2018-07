Die Waffen des US-Präsidenten

Berlin. Donald Trump zieht also wieder ins Manöver. Es ist kein Einsatz, aber doch eine Großübung. Wenn der US-Präsident kommende Woche beim Nato-Gipfel in Brüssel seinen Auftritt hat, dürfen die Partner gespannt sein: Welche Waffe testet General Trump dieses Mal?

Die Erinnerung an dessen Einstand aus dem vergangenen Jahr ist noch immer nachhaltig, als der US-Präsident – just bei der Einweihung eines Denkmals vor dem neuen Hauptquartier – sehr viel über Geld und Schulden und wenig über Beistand und Solidarität im Bündnis sprach. Vermutlich wird der Mann, der die Nato noch vor eigenem Amtsantritt als veraltet bezeichnet hatte, auch dieses Mal bestimmte Partner, darunter Deutschland, wegen des Zwei-Prozent-Ziels an den Ohren ziehen: endlich einzahlen! Trump findet, das Engagement bei der Nato ist aus US-Sicht kein gutes Geschäft: bad deal.

Dass die Nato eine Art Versicherung gegen das Restrisiko (durch Russland) ist, will er nicht verstehen. Dass der gigantische Militärapparat vor allem eine Verteidigungsoption ist, kommt ihm fremd vor. So viel Geld für so wenig Einsatz? Und wenn, dann ist es wie beim Afghanistan-Einsatz keine echte Erfolgsgeschichte.

Immerhin hat der US-Präsident noch so viel Gespür, dass er Russlands Präsident Wladimir Putin, der an Trumps Europa- und EU-Skepsis seine wahre Freude hat, nicht noch während des laufenden Nato-Gipfels trifft. Es stimmt: Europa muss künftig stärker selbst für seine Sicherheit (vor)sorgen. Trump zwingt auch Deutschland zur Aufrüstung, weil er sein Interesse an Europa abrüstet.