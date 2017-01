Kommentar zu No-Go-Areas in NRW

27.01.2017 Bonn. Innenminister Ralf Jäger hat Recht: Es gibt in NRW keine No-Go-Areas – Viertel, in die sich die Polizei nicht hineintraut. Wer von No-Go-Areas spricht, verdreht die Fakten und redet strauchelnde Viertel ganz kaputt.

Innenminister Ralf Jäger hat Recht: Es gibt in NRW keine No-Go-Areas – Viertel, in die sich die Polizei nicht hineintraut. Und weil der Anglizismus so nach Ghetto, Mord und populistischem Gebrüll klingt, weil die Diskussion ohnehin so emotional geraten ist, wäre es an der Zeit, sachlicher und präziser von „polizeifreien Zonen“ zu sprechen.

Nun will sich nicht einmal die Polizei nachsagen lassen, über Problemviertel die Kontrolle verloren zu haben; Personalnöte bemängeln die Beamten jedoch zu Recht. Ihnen hat Jäger, etwa in Duisburg-Marxloh, eine Hundertschaft zur Unterstützung ausgeborgt und ist damit (spät) den Beweis angetreten, dass massive Präsenz die Lage entspannt.

Wer sich in den umstrittenen Bezirken zu Fuß auf den Weg macht, erkennt, an was es mangelt, und die Dichte an desolat herumschlurfenden Langzeitarbeitslosen, maroden, leeren Wohnungen und Zuwanderern, die in ihrer Armut hier andocken, ist im vergleichsweise wohlhabenden, properen Deutschland verstörend. Angstrhetorik hilft aber nicht. Wer von No-Go-Areas spricht, verdreht die Fakten und redet strauchelnde Viertel ganz kaputt.

Richtig ist aber auch, dass NRW selbst ohne Schmuddelorte nicht aus den Schlagzeilen käme: Anis Amri, das Kölner Silvester 2015, die Misshandlung von Flüchtlingen in staatlicher Obhut, Rockerszene, Einbruchszahlen – ein Debakel reiht sich ans nächste. Es ist nötig, genauer dort hinzuschauen, wo andere nicht hingehen wollen. Es ist jedoch auch höchste Zeit, alle Maßnahmen und Abläufe der inneren Sicherheit auf den Prüfstand zu stellen. (Jasmin Fischer)