Kommentar zum Bundeswehr-Einsatz im Baltikum

Gut getarnt: Scharfschützen der litauischen Armee begrüßen die litausche Präsidentin Dalia Grybauskaite und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei deren Besuch auf dem Stützpunkt in Rukla.

07.02.2017 Rukla. Die Nato ist weiter zum Dialog mit Russland bereit, betont aber zugleich Abschreckung und eigene Verteidigungsfähigkeit. Moskau hat die Wahl: Diplomatie oder militärisches Muskelspiel.

Die Nato hält Wort. Und die Bundeswehr ist mit bis zu 450 Soldaten dabei. Das Bündnis verlegt gerade vier Bataillone an seine Ostflanke. Es ist eine Reaktion auf den von Moskau unterstützten Krieg im Osten der Ukraine. Beim Nato-Gipfel vergangenen Sommer in Warschau, als das Bündnis vom Präsidenten der Führungsmacht USA noch nicht als „obsolet“ abgestuft worden war, schickten die Staats- und Regierungschefs unmissverständliche Grüße nach Moskau. Die Allianz ist weiter zum Dialog mit Russland bereit, betont aber zugleich Abschreckung und eigene Verteidigungsfähigkeit. Moskau hat die Wahl: Diplomatie oder militärisches Muskelspiel.

Seit Längerem plagen die östlichen Nato-Partner Lettland, Litauen, Estland und Polen Sorgen, Russland könnte wie in der Ukraine ebenso im Baltikum zündeln und die Allianz auf ihren Willen zum Beistand testen. Also betont die Nato Abschreckung und Verteidigung als Kern des Bündnisses.

Auch Polen befürchtet russische Großmachtgelüste. Diese Ängste dürften sich nach dem Wechsel zu Präsident Donald Trump noch verstärken, will Trump die Europäer doch wieder stärker sich selbst überlassen. Umso mehr sorgt sich Polen um seine Sicherheit und sucht mit dem EU-Austritt Großbritanniens einen neuen Schulterschluss mit Deutschland.

Jetzt stellt die Nato mit ihren vier Bataillonen im Baltikum und in Polen erst einmal eine Speerspitze gegen das Restrisiko. Bis zum Bündnisfall soll es erst gar nicht kommen. Dialog mit Moskau ist allemal besser, als in der Folge einer Funkstille in eine Krise mit Russland zu schlittern. (Holger Möhle)