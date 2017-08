Kommentar zum Verhältnis Deutschland/Türkei

Warnte erneut vor Reisen in die Türkei: Außenminister Sigmar Gabriel (SPD).

Berlin. Außenminister Sigmar Gabriel hat erneut vor Reisen in die Türkei gewarnt. Noch gibt es keine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Aber die Vorsicht sollte mitreisen.

Es ist Wahlkampf, es ist Ferienzeit und die Türkei ist immer noch ein gefragtes, aber auch zunehmend fragwürdiges Urlaubsland für Besucher aus Deutschland. Urlaub und Wahlkampf sind eine heikle Verbindung. Und die Türkei ein äußerst heikler Partner, der sich von Deutschland und Europa in großen Schritten entfernt. Das Regime des allmächtigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verhaftet deutsche Staatsbürger in Willkürmanier – bislang zwar noch keine Charterurlauber türkischer Bettenburgen, aber die Lage spitzt sich doch zu. Kein Weg nach Antalya hieße erst recht: kein Weg in die EU. Die Fälle der Journalisten Denis Yücel und Mesale Tolu oder des Menschenrechtlers Peter Steudtner zeugen aber von der gnadenlosen Entschlossenheit, mit der der Sultan aus Ankara vermeintliche Gegner verfolgt und sie als Terrorhelfer darstellt.

Jetzt hat Außenminister Sigmar Gabriel erneut vor Reisen in die Türkei gewarnt. Mitte Juli hatte er nach der Verhaftung von Steudtner in der Türkei seinen Urlaub unterbrochen. Wer in das Land reisen wolle, möge sich dies genau überlegen, mahnt Gabriel. Es ist nicht völlig abwegig, aktuell vor Türkeireisen zu warnen, auch wenn Pauschalurlauber anders zu betrachten sind als Journalisten, Menschenrechtler oder türkisch-stämmige Abgeordnete. Trotzdem: Billigpreise sind nicht alles, und Gefängnis ist ganz bestimmt nicht „all inclusive“. Noch gibt es keine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für die Türkei. Aber die Vorsicht sollte mitreisen. Wenn der Wahlkämpfer Gabriel genau dies sagen wollte, hat er als Außenminister richtig gehandelt.