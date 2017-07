Trauermesse im Kölner Dom

Köln. Bei der Trauerfeier für Joachim Kardinal Meisner im Kölner Dom haben hohe Würdenträger der Kirche Abschied genommen. Auch die Päpste Franziskus und Benedikt XVI. sandten Grußworte.

Von Lothar Schröder, 16.07.2017

Das „hillije Kölle“ nimmt Abschied vom Alterzbischof – vom geliebten, ungeliebten Joachim Kardinal Meisner, der mit seinem Bistum derart beharrlich fremdelte, dass daraus schon eine unausweichlich tiefe Zuneigung zu sprechen schien. Köln nimmt Abschied, betend diesmal. Immer und immer wieder das Vaterunser, bis die Prozession von St. Gereon kommend den Dom erreicht. Auf Meisners eigenen Wunsch war er mehrere Tage dort, in der alten romanischen Basilika, aufgebahrt – mit Blick auf seine „Pfarrkirche“, wie er den Dom gerne nannte.

Kölns Abschied ist still, bewegend, berührend. Und lang ist die Prozession der zahlreichen Kardinäle, Bischöfe und Priester, Vertreter kirchlicher Verbände und der Politik. Die Bundespolitik ist nicht vertreten, dafür ist NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gekommen. Schon der Gästeliste ist zu entnehmen, dass Meisner nie leichte und populäre Positionen vertreten hat und zu seinem Mitstreiterkreis auch jene gehörten, die aus unterschiedlichen Gründen aneckten: Der frühere Augsburger Bischof Walter Mixa (Amtsverzicht 2010) geht in der Prozession neben dem früheren Limburger Bischof Tebartz-van Elst (Amtsverzicht 2013).

Auch Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller nimmt in Köln Abschied, dessen wichtiges Amt als Präfekt der Glaubenskongregation erst kürzlich von Papst Franziskus nicht verlängert wurde. Weiter hinten gehen im Trauerzug noch Burschenschaften und Schützenbruderschaften, am Ende schließlich Vertreter der vielen Karnevalsvereine. „Kölle uns Welt weed op dr Kopp jestelt“ ist auf einer der bunten Fahnen zu lesen.

Die Predigt von Meisners Freund und Weggefährten Peter Kardinal Erdö, dem Primas von Ungarn, verharrt im Persönlichen: in der Begegnung mit einem jungen Priester, einem mutigen Bischof in der DDR, einem großen Marienverehrer.

Bedeutsamer und sinnfälliger sind an diesem Vormittag aber die Grußworte der beiden Päpste: wie die kurze, doch sehr nach Pflicht klingende Botschaft von Papst Franziskus. In seinen knappen Worten, die der apostolische Nuntius von Berlin, Nikola Eterovic, vorliest, scheinen Meisners kritische Nachfragen an Franziskus doch Spuren hinterlassen zu haben. Der Abschiedsgruß des emeritierten Papstes Benedikt XVI. klingt da wärmer, näher und vertrauter, auch liebender.

Schließlich hatte Benedikt in Meisner einen unerschrockenen Mitstreiter im Kampf gegen die „Diktatur des Zeitgeistes“, wie es im Dom heißt. Noch am Tag vor dem Tod des Alterzbischofs am 5. Juli hatten beide miteinander telefoniert. Dankbarkeit habe aus seiner Stimme geklungen, schreibt Benedikt. Der 83-Jährige Meisner sei froh gewesen, sich ein wenig ausspannen zu können nach den Strapazen der zurückliegenden Tage.

Noch am Sonntag zuvor hatte er an der Seligsprechung von Bischof Teofilus Matulionis in Vilnius mitgewirkt. Aber auch dieses Unermüdliche und Rastlose kennzeichnete Meisner. „Wir wissen, dass es ihm, dem leidenschaftlichen Hirten und Seelsorger, schwerfiel, sein Amt zu lassen“, schreibt Benedikt, genährt wohl auch aus der Erfahrung des eigenen Rücktritts, als der deutsche Papst spürte, dass die Kräfte nicht mehr ausreichten. Sein Amt zu lassen, und das zu einer Zeit, „in der die Kirche dringend überzeugender Hirten bedarf“, so Benedikt.

Da wird das Grußwort für einen Moment zur kirchenpolitischen Botschaft, zur Gegenwartsanalyse einer Kirche als Boot, das „fast schon zum Kentern angefüllt ist“. Benedikts Worte werden von seinem Privatsekretär verlesen, Kurienerzbischof Georg Gänswein. Dafür gibt es ungewöhnlicherweise Applaus im Dom; und wie es den Anschein hat, für die Worte und den Vortragenden.

Aus Meisners geistlichem Testament ist viel zitiert worden. Und es wurde auch gestaunt, etwa über seinen Treueaufruf für den Papst: „Haltet immer zum Papst, und ihr werdet Christus nicht verlieren“, heißt es darin. Auch das hat einen biografischen Hintergrund. Dazu gehört sein Leben in drei gesellschaftlichen Systemen: zwölf Jahre im Hitlerreich, 44 Jahre unter der Herrschaft des kirchenfeindlichen Kommunismus, schließlich über 20 Jahre ein Leben in der freiheitlichen Demokratie. Und in all diesen kontrastreichen Lebensepochen habe ihm der Dienst der Papstes „immer Orientierung, Ermutigung und Beistand“ geschenkt.

Der letzte Weg seines Abschieds wird dann kurz vor zwölf Uhr angetreten: mit der Beisetzung des Eichensargs in der Bischofsgruft. Zehn Erzbischöfe haben vor Meisner hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Sein Sarg wird gegenüber der Grablege von Josef Kardinal Frings (1887-1941) bestattet.

Es ist sehr leise im Dom mit den 4000 betenden Trauergästen. Betend soll auch Kardinal Meisner gestorben sein. Das Brevier sei aus seinen Händen geglitten. Ein Sterben „mit Blick auf dem Herrn“, schreibt Benedikt.

Zum Schluss zitiert Kardinal Woelki dann jene berühmten Worte, die Meisner 1987 auf dem Katholikentreffen in Dresden gesprochen hatte – diesmal aber mit Blick auf die rheinische Domstadt: „Wir wollen hier in Köln keinem anderen Stern folgen als dem von Bethlehem.“

Meisner hat an Köln und an den Kölnern längst nicht alles geschmeckt, wie er es von Zeit zu Zeit ja auch verlauten ließ. Gefallen hat ihm dann aber doch der romtreue Ehrentitel seiner Bischofsstadt: „Sancta Colonia Dei Gratia Romanae Ecclesiae Fidelis Filia“, Heiliges Köln, von Gottes Gnaden der Römischen Kirche getreue Tochter. Und bei seiner Emeritierung vor drei Jahren hatte Kardinal Meisner noch einmal ein für ihn typisches und spätes Köln-Bekenntnis abgegeben: „Da, wo man nicht hin will, da ist man richtig.“ Nach seinem langen Lebens- und Glaubensweg, so scheint es, ist Alterzbischof Joachim Kardinal Meisner jetzt im heiligen Köln angekommen.