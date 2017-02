G20-Treffen im WCCB

Bonn. Das Auswärtige Amt widmet der Bundesstadt ein eigenes Kapitel im Leitfaden für Besucher.

Bonn ist bereit für den hohen Politbesuch aus aller Welt: Absperrgitter rund ums World Conference Center, tonnenweise Speisen und Getränkekisten für 600 Gäste, die Kissen in den Hotelzimmer aufgeschüttelt. Und wie sieht es bei den Gästen aus?

Klar, Bonn kennt man als Beethovens Geburtsstätte und ehemalige Hauptstadt. Aber wie wäre es mit ein paar praktischen Reisetipps? Neben den klassischen Informationen, wie Ablaufplänen und Sicherheitsbestimmungen, hat das Auswärtige Amt (AA) in seinem Medienhandbuch für Journalisten auch ein besonderes Kapitel parat: eine kleine Gebrauchsanweisung für den Besuch in der Bundesstadt. Von B wie Banks and Credit Cards (Banken und Kreditkarten) bis hin zu T wie Time (Zeitzone) reichen die Hinweise.

Unter anderem wird erklärt, wie viele Cent einen Euro ergeben. Daneben finden sich die gängigen Ladenschlusszeiten der Geschäfte, die manchem immer noch etwas knapp gehalten erscheinen mögen. Und die Angabe der passenden Stecker und Adapter für die Stromversorgung von Laptops und Mobiltelefonen. Parken, so steht da zu lesen, lässt's sich am Besten im Heimkehrerweg, was noch lange keinen zur verfrühten Abreise bewegen sollte. Und selbst für das Wetter gibt das Handbuch eine Empfehlung ab: So könnten die Besucher mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen Minus 0,4 Grad und Plus 6,1 Grad Celsius rechnen. Da muss sich mancher ganz schön warm anziehen. In ganz andere Erklärungsnöte wäre das AA gekommen, wäre die Konferenz eine Woche später – und damit an Weiberfastnacht.