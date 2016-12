Kommentar zur Kanzlerkandidatensuche der SPD

27.12.2016 Berlin. Die SPD will Ende Januar bekanntgeben, wem sie am meisten Potenzial für die Mission Kanzleramt zutraut. Parteichef Sigmar Gabriel wird, wenn er es will, den ersten Zugriff auf die Kandidatur haben.

Die SPD muss sich entscheiden: Wer führt die Partei, die bislang drei Mal den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gestellt hat, als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl 2017? Ende Januar will die SPD bekanntgeben, wem sie am meisten Potenzial für die Mission Kanzleramt zutraut. Als Sigmar Gabriel die SPD-Führung nach dem Absturz auf historisch niedrige 23,0 Prozent bei der Bundestagswahl 2009 zwei Monate später übernahm, gab er den Genossen zur bitteren Wahlniederlage mit: „Eine Partei, der das passiert, hat eines nicht: ein sichtbares Profil.“ Seither arbeitet Gabriel daran, der SPD ein erkennbares Profil zurückzugeben. Nimmt man die Zustimmungswerte, die der SPD aktuell in Umfragen zugeschrieben werden, tritt Gabriel dabei auf der Stelle.

Gabriel wird, wenn er es will, den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur haben. 2013 ging der frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück ins Rennen gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel. 2017 muss Gabriel schon sehr gute Gründe haben, wenn er es nach sieben Jahren an der SPD-Spitze nicht wirklich selbst wissen will. Natürlich kann er argumentieren, dass er, gerade weil er Parteichef ist, den Kandidaten mit den besten Wahlaussichten in diese schwierige Wahlauseinandersetzung schicken will.

Anfang Januar will die SPD-Spitze zu einem Strategietreffen zusammenkommen, um über die Marschroute für 2017 zu sprechen. Wenn bei diesem Treffen vielleicht auch nicht endgültig über den Kanzlerkandidaten entschieden wird, so dürften dabei aber neben den Gesprächen über das Wahlprogramm doch Weichen gestellt werden: Gabriel oder doch der langjährige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, der seinen (unfreiwilligen) Abschied aus Brüssel gerade noch so rechtzeitig verkündete, dass es wie selbstbestimmt aussah. Wohlweislich hat Gabriel noch gesagt, dass Schulz und er die K-Frage nicht allein entscheiden könnten.

Gabriel hat zuletzt gepunktet: Er brachte seine Partei hinter das umstrittene Ceta-Freihandelsabkommen der EU mit Kanada. Es reichte nach seiner zunächst umstrittenen Ministererlaubnis dann auch noch zu einer Einigung beim Verkauf von Kaiser’s Tengelmann an Edeka und Rewe. Und Gabriel schaffte den Coup, die Union mit seinem Vorschlag für Außenminister Frank-Walter Steinmeier als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten zu überraschen. Aber reicht das? Ist Gabriel der Mann, der jenseits der SPD Stimmen in der politischen Mitte holen kann, ohne die niemand eine Bundestagswahl gewinnt? Für Schulz spricht, dass er, der Europäer, Merkel freier als Gabriel angreifen könnte, weil er bislang in keine Kabinettsdisziplin eingebunden ist und er besser über die eigene Parteigrenze hinaus mobilisieren könnte. Doch Gabriel hat das erste und das letzte Wort. Er hat die Wahl. (Holger Möhle)