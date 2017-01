Kommentar zur SPD-Kanzlerkandidatur

10.01.2017 Berlin. Sigmar Gabriel hat 2013 die Kanzlerkandidatur an sich vorbeigehen und Peer Steinbrück diesen Job machen lassen. In diesem Wahljahr muss er antreten. Falls nicht, läuft seine Zeit als SPD-Vorsitzender ab.

Sigmar Gabriel ist seit 2009 Vorsitzender der SPD. Er hat 2013 die Kanzlerkandidatur an sich vorbeigehen und Peer Steinbrück diesen Job machen lassen. Einmal kann sich der Chef einer Volkspartei einen solchen Verzicht leisten. Ein zweites Mal nicht, wenn er denn Vorsitzender der SPD bleiben will.Und Gabriel ist gerne, aus Überzeugung, Vorsitzender dieser „stolzen Partei“, wie er mehrfach betont hat. Es gibt kein Vertun: Gabriel muss in diesem Wahljahr in einer komplizierten Auseinandersetzung die Kanzlerkandidatur der SPD übernehmen. Falls nicht, läuft seine Zeit als SPD-Vorsitzender ab.

Die Frage, gestützt auf welche Mehrheit ein Kandidat Kanzler werden will, dessen Partei in einer jüngsten Umfrage auf gerade noch 20 Prozent taxiert wurde, muss Gabriel noch beantworten. Doch selbst für eine Dreier-Koalition muss die SPD zwingend deutlich zulegen, will sie auch nur in Reichweite dieses Zieles kommen.

Gabriel kann ebenso wenig wie CDU-Chefin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer eine Neuauflage der großen Koalition wollen. Das war nicht die Wunschvorstellung von Union und SPD. Und das wird sie auch nicht werden. Über längere Zeit der kleinere Partner der Unionsparteien zu sein, wird der SPD nicht gut tun. Das wird sie in der Selbstwahrnehmung wie auch in der Wahrnehmung vieler Wählerinnen und Wähler noch kleiner machen. Die SPD muss eine kritische Masse in der Nähe von 30 Prozent der Wähler selbst erreichen, um gestärkt und mit einem begründeten Machtanspruch eine Koalition im Bund anzuführen. Dies zu untermauern, die Partei zu motivieren und den Plan den Menschen im Land zu erklären, wird der Job des Kanzlerkandidaten Sigmar Gabriel sein. Soziale Gerechtigkeit ist auch im Zeitalter der Digitalisierung, die revolutionsartig Gesellschaft und Volkswirtschaft verändert hat, unverändert ein Thema, wie der Zuspruch enttäuschter und abgehängter Wähler der Volksparteien CDU, CSU und SPD für die Alternative für Deutschland zeigt.

Gabriel muss, wenn er denn antritt, diesen Kampf um die Macht in Deutschland unbedingt wollen. Nur dann kann er der traditionsreichen SPD, die bislang drei Mal den Bundeskanzler in Deutschland gestellt hat, eine wenigstens halbwegs seriöse Perspektive auf einen Einzug ins Kanzleramt geben. Die große Frage wird sein: Schafft es Gabriel, der gerade bei der SPD-Linken einige Skepsis bis Ablehnung auslöst, die ganze Partei hinter sich zu versammeln? Gabriel ist ein brillanter Redner, aber auch ein ebenso begnadeter Haudrauf, wenn die Pferde mit ihm durchgehen. Die Fähigkeit, zur richtigen Zeit das richtige Thema zu setzen, besitzt er, wie er zuletzt in der Bundespräsidentenfrage und der Kandidatur von Frank-Walter Steinmeier gezeigt hat. Gabriel hat in der SPD in dieser K-Frage das erste und das letzte Wort: Kandidatur oder Abgang. (Holger Möhle)