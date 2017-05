Paris. Frankreichs Ex-Präsident François Hollande war unbeliebt – auch bei seinen Parteigenossen. Ein Rückblick auf seine Amtszeit.

François Hollande war immer als Frohnatur bekannt, ja als regelrecht exzessiver Optimist. Die französische Presse verspottete ihn als Anhänger der „Coué-Methode“ – des bewussten Einsatzes von positivem Denken, um bösartige Kommentare nonchalant an sich abperlen zu lassen. Auch jetzt, am Ende seiner fünfjährigen Amtszeit, wirkt das so. „Ich war ein unbeliebter Präsident, aber kein verhasster“, sagte der 62-Jährige nun. „Heute bin ich ganz nahe daran, geliebt zu werden.“

Umfragen bestätigen das nicht. Demnach war und ist er der unpopulärste Präsident der Fünften Republik. Die Journalisten Gérard Davet und Fabrice Lhomme, Autoren des umstrittenen Gesprächs-Buchs „Ein Präsident sollte das nicht sagen…“, sehen ein „riesiges Missverständnis“ zwischen Hollande und den Franzosen. So ging das Versprechen, er werde im Gegensatz zu seinem großspurigen Vorgänger Nicolas Sarkozy ein „normaler“ Präsident, nach hinten los. Die Franzosen wollten keinen bescheidenen Amtsherren im Élysée-Palast, der wie ein verliebter Teenager mit dem Roller zu seiner Geliebten düst und seinem Friseur ein Brutto-Monatsgehalt von rund 10 000 Euro zahlt.

Dabei sehen Davet und Lhomme in Hollande nicht nur einen charmanten Gesprächspartner, sondern auch einen klugen Politiker mit klarem Kurs. Doch in Reden wirkt der Präsident stets zögerlich, unscharf. „Der Wechsel ist jetzt“, lautete sein Wahlspruch. Aber was änderte, was verbesserte er wirklich?

Zu wenig für eine positive Bilanz. Eine seiner ersten Entscheidungen war die Einführung der Homo-Ehe, gegen die sich heftiger Widerstand auf den Straßen bildete. Von anderen Versprechen wie dem Wahlrecht für in Frankreich lebende Ausländer sah er danach ab. Sein Hauptaugenmerk legte Hollande darauf, die Wirtschaft anzukurbeln und die hohe Arbeitslosigkeit, vor allem unter Jugendlichen, zu senken. Doch es misslang ihm, eine Trendwende einzuleiten.

Fast 600 000 Arbeitslose mehr zählt das Land seit seinem Amtsantritt, auch wenn der Sozialist viele Probleme von seinen Vorgängern geerbt hatte und sich die wirtschaftliche Stimmung inzwischen aufhellt. Der 2013 mit Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern beschlossene „Verantwortungspakt“ sollte eine neue Kultur des sozialen Dialogs einführen.

Doch während die Betriebe den Steuernachlass von 40 Milliarden Euro als Plus für ihre Wettbewerbsfähigkeit lobten, empfand der Linksflügel der Sozialisten den unternehmerfreundlichen Kurs des Präsidenten als Verrat. Der Widerstand in den eigenen Reihen blockierte die Regierung zunehmend. Gesetze zur Liberalisierung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes wurden am Parlament vorbei durchgedrückt.

Man nahm Hollande auch übel, dass er von seiner Forderung nach einer Neuverhandlung des EU-Fiskalpaktes schnell wieder ablassen musste, sich zwar als europäischer Krisenmanager an der Seite Angela Merkels zeigte, aber kaum Impulse für die EU gab. Besonders geprägt wurde seine Amtszeit zudem von den Terrorangriffen, die ab 2015 das Land erschütterten.

Den Verzicht auf eine erneute Kandidatur interpretierten einige als Eingeständnis seines Scheiterns, andere als starke Geste, die den Weg für einen Neuanfang öffnete – zumal er selbst seinen Nachfolger Emmanuel Macron in die Politik geholt hatte. Von Hollande heißt es, er gehe ohne Melancholie und sehe sein eigenes Wirken positiv. Alles andere hätte auch überrascht.