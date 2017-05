Brigitte Macron im Porträt

BONN. Brigitte Macron ist 25 Jahre älter als ihr ehemaliger Schüler und heutiger Mann Emmanuel. Mit ihrer Lebenserfahrung und Bürgernähe ist sie seine ideale Ergänzung auf dem Weg in den Präsidentenpalast.

Sie ist blond, schlank, braun gebrannt und ab dem 7. Mai vielleicht Frankreichs neue Première Dame: Brigitte Macron, die Ehefrau des Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron, steht seit der ersten Wahlrunde am Sonntag voriger Woche, bei der ihr Mann mit etwa 24 Prozent die meisten Stimmen bekommen hat, noch mehr im Fokus der Öffentlichkeit, als bereits davor. Zum einen liegt es an ihrer eleganten Erscheinung. Andererseits ist es der Altersunterschied von rund 25 Jahren, den sie ihrem Mann voraushat. Doch durch sie und ihr Auftreten bekommt der Mann an ihrer Seite nach Meinung von Beobachtern eine Ernsthaftigkeit und Menschlichkeit, wo er sonst eher streberhaft und unerreichbar schiene.

Geboren ist die 64-Jährige als Jüngste von sechs Kindern der angesehenen Chocolatierfamilie Trogneux aus dem nordfranzösischen Amiens. Sie heiratete den Bankier André-Louis Auzière und bekam drei Kinder. In ihrer Heimatstadt arbeitete Trogneux als Lehrerin für Französisch und Latein am Jesuitengymnasium La Providence. Eines Tages erzählte ihre Tochter Laurence, die am selben Gymnasium zur Schule ging, von einem sehr intelligenten „Verrückten“ in ihrer Klasse, so ein Bericht der „Rheinischen Post“. Dieser Schüler war Emmanuel Macron.

Kennengelernt haben sich die Lehrerin und der hochbegabte Teenager im Theaterkurs der Schule. Gemeinsam schrieben sie immer freitags an Theaterstücken, und der junge Macron verliebte sich in die damals etwa 40-Jährige. „Ich habe gespürt, dass ich dahinschmelze. Er auch“, sagte Brigitte Macron der Zeitung „Paris Match“. Sie habe ihn daraufhin gebeten, das letzte Schuljahr am Elitegymnasium Henri IV in Paris zu machen. So hätten sie einen Skandal vermeiden wollen. Doch schon im Alter von 17 Jahren habe der Überflieger gesagt: „Egal was sie machen, ich werde sie heiraten“, so der Bericht in „Paris Match“ weiter.

2007 machte der einstige Schüler sein Versprechen wahr – nur ein Jahr, nachdem sich die Lehrerin von ihrem damaligen Mann hatte scheiden lassen. 2014 beendete sie ihre Tätigkeit als Lehrerin, um ihren zweiten Ehemann besser bei seiner politische Karriere begleiten und beraten zu können.

Gemeinsam traten sie erst ein Jahr später bei einem Empfang im Präsidentenpalast auf. Kritiker belächeln seitdem die Ehe des jungenhaften Politikers und der siebenfachen Großmutter. Dabei gibt es derzeit noch mindestens ein weiteres Paar mit einem großen Altersunterschied an der Spitze der Weltpolitik: US-Präsident Donald Trump und seine Melania. Doch in dieser Ehe ist der Mann 24 Jahre älter. Anstatt auf die Kritik der Öffentlichkeit um ihr Privatleben zu reagieren, haben die Macrons eine Strategie daraus entwickelt – und landen nun häufiger auf einem Zeitschriftentitel. Auch die Gerüchte um eine angebliche Homosexualität von Emmanuel Macron, die durch Aussagen von russischen Medien geschürt wurden, konterte der smarte Politiker mit Humor .

Brigitte Macron strahlt neben ihrem 39-jährigen Mann eine Lebenserfahrung aus, die der Präsidentschaftskandidat noch nicht haben kann. Sie scheint den Tatendrang und die Aufbruchsfreude zu repräsentieren, die sie in ihrer Jugend während der 60er und 70er selbst miterlebt hatte. Ein Wissen und eine Ausstrahlung, die die Zwei nach der Wahl in wenigen Tagen zu einem bürgernahen und menschlichen Präsidentenpaar machen könnten.

Denn schon bei der nächsten Wahl gäbe es nach ihrer eigenen Aussage ein Problem: „Emmanuel muss es jetzt schaffen. Stellt euch mein Aussehen 2022 vor.“