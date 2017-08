Kommentar SPD-Forderungen nach einer E-Auto-Quote

Ein Elektroauto des Typs Tesla S lädt in Stuttgart an einer Stromtankstelle.

Berlin. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat mit seinem Fünf-Punkte-Plan zur Zukunft der Automobilbranche den richtigen Riecher bewiesen. Mit dem Diesel-Skandal setzt er die Kanzlerin unter Druck.

Von Jan Drebes, 12.08.2017

Martin Schulz will es offenkundig noch einmal wissen. Zwar denkt sich der SPD-Kanzlerkandidat nach eigenen Worten angesichts der miserablen Umfragen auch hin und wieder mal „Scheiße“. Aufgeben kommt für ihn aber nicht infrage. Und tatsächlich hat er mit seinem jüngsten Aufschlag – an denen es ja seit seiner Nominierung nun wirklich nicht mangelt – den richtigen Riecher bewiesen.

Der etwas ausufernde Fünf-Punkte-Plan setzt die Union unter Druck, Stellung zur Zukunft der Automobilindustrie zu beziehen. Dabei dürfte zwar Schulz‘ Wunschvorstellung kaum eintreten, die Folgen des Diesel-Skandals und den damit verbundenen Glaubwürdigkeitsverlust der Politik auf die Union abzuwälzen. Aber er sorgt mit dem Papier dafür, dass die Bundeskanzlerin ihre Komfortzone verlassen muss. Über kurz oder lang wird sie Stellung beziehen müssen, spätestens, wenn es in einem Fernsehduell zum direkten Schlagabtausch kommt. Und dass die Deutschen bei dem Thema sehr emotional reagieren, zeigen die jüngsten Umfragen sehr genau.

Schulz geht jedoch auch ein Risiko ein. Er darf es in der nun anstehenden Debatte nicht übertreiben, um seinen Parteifreund und niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil nicht noch stärker als bisher in die Bredouille zu bringen. Schließlich färbt dessen Wahlkampf auch auf den Bund ab, beide sind trotz unterschiedlicher Wahltermine aufeinander angewiesen. Immerhin: Mit dem Diesel-Thema kommt jetzt wieder Spannung in den Wahlkampf.