Reaktionen auf die Insolvenz

Köln/Bonn. Der Marktanteil in der Wahner Heide liegt nur bei sieben Prozent. Lufthansa konkurriert mit dem Unternehmen auf der Strecke nach München.

Von Ralf Arenz, 15.08.2017

In der Not hat Air Berlin viele Freunde. „Ich bin zuversichtlich, dass Air Berlin den Turnaround schafft und eine Restrukturierung gelingen kann“, sagt etwa Michael Garvens, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafen Köln/Bonn. Aufmunternde Worte kommen auch aus Düsseldorf: „Wir stehen als Düsseldorfer Airport mit der Air Berlin in engem Kontakt und begrüßen die Unterstützung der Bundesregierung sowie der Lufthansa, die die Sanierung der Air Berlin ermöglichen“, betont Thomas Schnalke, Sprecher der Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports. Ähnlich klingt es auch bei Stefan Schulte, Chef des Flughafens Frankfurt und Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). Die Gewährung von Übergangskrediten durch die Bundesregierung nennt er eine gute Entscheidung für den Luftfahrtstandort Deutschland, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Kunden von Air Berlin. Erleichtert zeigen sich die Flughafen-chefs, dass Air Berlin den Flugbetrieb fortsetzen kann. „Das ist ein positives Signal“, sagt etwa Garvens.

Der Flughafen Düsseldorf bezeichnet Air Berlin als langjährigen und wichtigen Partner. Das Unternehmen hat in Düsseldorf einen Marktanteil von rund 30 Prozent. Die Lufthansa-Gruppe hat nur unwesentlich mehr. Bei den Langstreckenflügen von Düsseldorf aus kommt Air Berlin sogar auf einen Anteil von rund 40 Prozent. Ähnlich stark ist die Airline auf ihrer zweiten Basis Berlin.

In Köln/Bonn, der Heimat von Germanwings, hat Air Berlin dagegen in den letzten Jahren Kapazitäten reduziert. Aktuell liegt der Marktanteil bei rund sieben Prozent, so der Flughafen. Vor einigen Jahren betrug er noch 20 Prozent. Dann hat Air Berlin jedoch Kapazitäten aus Köln/Bonn abgezogen und Düsseldorf gestärkt. In die Bresche gesprungen sind andere, vor allem Ryanair und Eurowings, die dafür sorgen, dass Köln/Bonn in diesem Jahr die Rekordzahl von 12,2 Millionen Fluggästen erwartet. 14 Flüge von Air Berlin heben heute in der Wahner Heide ab. Sechs Flugzeuge starten gen München. Vor einer Woche hatte die Lufthansa Air Berlin auf dieser Strecke aber den Fehdehandschuh hingeworfen. Ab März bietet die Billigtochter Eurowings vier Flüge von Köln/Bonn nach München an, dabei hat auch Lufthansa bereits neun tägliche Flüge nach München im Programm. Außerdem gibt es eine Schienenverbindung von Köln, die die Bahn im Auftrag von Lufthansa bedient.

Nach Berlin starten acht Maschinen von Air Berlin. Das Unternehmen betreibt den „Beamtenshuttle“. Außerdem starten morgen sechs Maschinen der Air-Berlin-Tochter Niki, die nicht von der Insolvenz betroffen ist, in Urlaubsregionen. Allein vier Maschinen fliegen von Köln/Bonn aus nach Palma de Mallorca.