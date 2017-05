Flüge in die USA

Passagiere auf Flügen in die USA dürfen möglicherweise bald keine Notebooks mehr mit an Bord nehmen.

Bonn. Washington erwägt, große elektronische Geräte auch bei US-Flügen mit Start in Europa nicht mehr an Bord zu lassen. Was Flughäfen und Airlines bevorstehen könnte, sieht man an dem Laptop-Verbot, das seit März für Flüge aus acht muslimischen Ländern in die USA gilt.

Von Ulla Thiede, 11.05.2017

In der europäischen Luftverkehrsbranche herrscht große Unruhe wegen eines drohenden Laptop-Verbots auf Flügen in die USA. Das Heimatschutzministerium in Washington bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass es entsprechende Überlegungen gebe. Die EU-Kommission steht daher bereits in Kontakt mit der US-Regierung. Man arbeite eng zusammen, „um neue Bedrohungen in der Luftfahrt zu identifizieren und gemeinsame Wege zu finden, sie einzudämmen“, erklärte eine Sprecherin der Kommission auf Anfrage.

Was deutschen und europäischen Flughäfen und Airlines bevorstehen könnte, sieht man an dem Laptop-Verbot, das seit März für Flüge aus acht muslimischen Ländern in die USA gilt. Passagiere, die von zehn Flughäfen in die USA fliegen, dürfen seitdem keine elektronischen Geräte mehr an Bord mitnehmen, die größer als ein Smartphone sind. Das ärgert vor allem Geschäftsleute, die auf Langstrecken die Zeit für Büroarbeit nutzen.

„Die Berichte mehren sich, dass ein solches Verbot auch für uns kommt, aber wir haben noch keine Informationen darüber“, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Donnerstag. Unklar ist etwa, welche europäischen Flughäfen betroffen wären, ob nur die großen Luftdrehkreuze wie London-Heathrow, Frankfurt, München und Paris die neuen Vorschriften ausführen müssten oder sämtliche Airports. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, würden sicherlich alle Flughäfen mit Direktverbindungen in die USA unter die neue Regelung fallen. Das träfe dann auch Köln/Bonn, wo wöchentlich drei Direktflüge nach Miami starten. Laut dem Flughafenverband ADV fliegen von ganz Deutschland aus etwa 100.000 Passagiere jede Woche in die USA.

Welches Bedrohungsszenario die US-Behörden zu dem Verbot in den arabischen Ländern und der Türkei bewogen hatte, ist nicht genau bekannt. Die US-Transportsicherheitsbehörde TSA begründete es mit neuen Schmuggelmethoden von Terroristen. Die britische Tageszeitung „Guardian“ berichtete, es sei ein Anschlagsplan entdeckt worden, bei dem Sprengstoff in einer IPad-Hülle an Bord eines Flugzeugs gebracht werden sollte. Die Luftverkehrsbranche hat bereits Krisenstäbe eingerichtet, um gegebenenfalls schnell reagieren zu können. Im März hatten die betroffenen Flughäfen im Nahen Osten und der Türkei lediglich 96 Stunden Zeit, das Laptop-Verbot den Reisenden zu kommunizieren und den Check-In sowie die Sicherheitskontrollen an die neuen Regelungen anzupassen.

„Ein Flughafen ist ein komplexes Räderwerk. Da passieren viele zeitkritische Dinge, wie man bei jedem Streik oder Wetterstörungen erlebt. Ein Laptop-Verbot würde gravierende Änderungen im gesamten Ablauf nach sich ziehen“, sagte ein Insider dem General-Anzeiger. „Das Flüssigkeitsverbot ist da vergleichsweise eine Petitesse.“

Zeitverzögerungen dürfte es nach Einschätzung der Flughäfen beim Umsteigen geben, weil das aufgegebene Gepäck normalerweise durchgecheckt ist. Zureisende außerhalb der EU, die ihren Laptop vorher an Bord hatten, können ihn für den Weiterflug dann nicht mehr in den Koffer stecken.

Ein anderer Aspekt ist die Sicherheit. Seit einigen Jahren dürfen Akkus gar nicht mehr im aufgegebenen Gepäck verstaut werden. Laptops, Tablets und Notebooks im Frachtraum würden dieser Regelung widersprechen. Die Gefahr eines schwer zu kontrollierenden Brandes zwischen den Koffern würde durch Lithium-Akkus erhöht, heißt es.