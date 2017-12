Kommentar zur Situation der AfD vor ihrem Parteitag

In der AfD ist nach wie vor die zentrale Frage der politischen Grundausrichtung ungeklärt: Wie weit will man denn in den rechtsradikalen Bereich vorstoßen? Am Wochenende fällt dazu eine Vorentscheidung – vielleicht, kommentiert Helge Matthiesen.

Wie macht eine Partei eigentlich Opposition, wenn es gar keine echte Regierung gibt? Die AfD erleidet gerade dieses Schicksal, denn sie braucht die Gegner, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hat sie doch außer Provokation wenig Inhaltliches zu bieten. Die Gegner aber sind abgetaucht oder mit sich selbst beschäftigt. Die Arbeit in der Politik ruht, neue Themen sind rar. Der Bundestag drischt leeres Stroh. Nicht einmal die Talkshows in den öffentlich-rechtlichen Medien bieten einen Ausweg.

Dabei gebe es eine Menge zu sagen, denn die AfD durchläuft unmittelbar vor ihrem Parteitag und den Vorstandswahlen am Wochenende wieder einmal eine Krise. Aus- und Übertritte gibt es immer noch viele. Es gibt Streit um die Parteispitze. Jörg Meuthen ist im Rennen, obwohl er ins Europaparlament wechseln will. Alexander Gauland könnte kandidieren, um einen weiteren Bewerber aus Berlin zu verdrängen.

Frauke Petry hat sich abgesetzt und arbeitet an einer Gegengründung. Die Blauen kommen allerdings nicht so recht vom Fleck, weil eine gemäßigte Protestpartei ein Widerspruch in sich ist und außerdem die FDP dieses Feld überraschend besetzt hat. Die bekannten und medienwirksamen Gesichter – sie sind das wichtigste für die AfD – sind rar. Hinter der präsentablen ersten Reihe kommt lange gar nichts. Eine Linie ist in all den Ränkespielen kaum zu erkennen.

In der AfD ist nach wie vor die zentrale Frage der politischen Grundausrichtung ungeklärt: Wie weit will man denn in den rechtsradikalen Bereich vorstoßen? Am Wochenende fällt dazu eine Vorentscheidung – vielleicht.