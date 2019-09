Kommentar zum Verbot von Plastiktüten

Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Das Verdrängen der Plastiktüten führt zum Boom der nicht zwingend besseren Papiertüten. Vor allem aber gibt es andere Bereiche, in denen gehandelt werden muss, findet GA-Korrespondent Gregor Mayntz.

Von Gregor Mayntz, 07.09.2019

Das klingt zunächst mal vorbildlich: Verbieten, was die Meere vermüllt, die Fische tötet und den Menschen vergiftet. Denn so geht es mit dem Wegwerfplastik wirklich nicht weiter. Wie sehr der globale Ökohaushalt darunter leidet, was an einer Stelle der Welt geschieht, lässt sich eindrucksvoll anhand der Wanderungen von gelben Quietscheentchen, grünen Fröschen und blauen Schildkröten verfolgen: 28.800 dieser Plastikbadetierchen gingen in einem Container im Januar 1992 in einem Sturm über Bord eines Schiffes auf dem Weg zur amerikanischen Westküste.

Zehn Monate später tauchten die ersten im 3000 Kilometer entfernten Alaska auf. Und noch heute finden sich die Exemplare weit verstreut – in der Arktis, in Australien, Südamerika, ja sogar in Großbritannien. So lässt sich leicht vorstellen, was aus den 320 Millionen Tonnen Plastik wird, die jährlich weltweit produziert werden.

Wir müssen also was tun

Also zum Beispiel Plastiktüten verbieten und gut ist? Ja, wenn es nur um das gute Gefühl geht. Jedoch gilt auch hier wie so oft: Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Und zwar in doppelter Hinsicht: Das Verdrängen der Plastiktüten führt zum Boom der Papiertüten. Die sind aber nur dann in der Ökobilanz besser als die Plastiktüten, wenn sie viele Male von zu Hause wieder mit in den Laden genommen und erneut genutzt werden. Wer tut denn das? Zudem gewöhnt die Politik die Menschen daran, dass alles irgendwie in Ordnung ist, so lange es nicht verboten wird.

Vor allem verkämpft sich die Umweltministerin mit dem Plastiktütenverbot auf einem Feld, das insgesamt nur für ein Prozent des Plastikmülls verantwortlich ist. Es gäbe so unendlich viel zu tun, um Produzenten und Verbraucher von dem irrwitzigen Trend abzubringen, immer mehr Lebensmittel in Plastik einzuschweißen. Hier will die Umweltministerin die Firmen zur Kasse bitten. Besser wäre es, die Gewohnheiten der Verbraucher zu brechen.

Es gibt genügend Bereiche, in denen größte Anstrengungen dringend nötig wären. Deutschland als wichtige Exportnation mit weltweit tätigen Speditionen könnte so viel mehr tun zur globalen Verringerung von 99 Prozent des Plastikmülls. Das wäre mühsam und ergiebig. Wir können aber auch mit gutem Gefühl und schlechtem Beispiel voran gehen und Plastiktüten verbieten – natürlich mit Ausnahme der dünnen Obsttüten. Hygiene muss ja sein. Am Ende könnte als Ergebnis nicht nur die Umweltbilanz schlechter, sondern der Plastikverbrauch größer geworden sein.