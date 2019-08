Ökobilanz von Elektro-Tretrollern

Kurz nachdem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die E-Scooter zugelassen hatte, startete im Juni der Anbieter Tier Mobility in Bonn. Von anfangs 200 Rollern ist die Anzahl mittlerweile auf rund 500 gewachsen. Seit wenigen Tagen mischt auch das Unternehmen Lime mit: Etwa 300 giftgrüne E-Scooter sind in der Stadt unterwegs. Ein dritter Vermieter, der wie die beiden Konkurrenten schon in Köln aktiv ist, ist Circ. Laut einer Sprecherin plane man, in Bonn zu starten – wann, ist jedoch unklar. Auch die Nutzungszonen vergrößern sich. Tier hat sein Gebiet zuletzt von der Bonner Innenstadt auf ganz Bonn inklusive Beuel und Bad Godesberg ausgeweitet. Außerhalb einiger Sperrflächen, wozu beispielsweise das Rheinufer oder die Kennedybrücke gehören, darf man die E-Scooter überall parken – sofern sie nicht im Weg stehen und öffentlich erreichbar sind. Lime konzentriert sich bislang auf den Bonner Stadtkern zwischen der Autobahn 565, Rhein und B9 sowie das Zentrum von Beuel.