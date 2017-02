Abgabe von Fingerabdrücken bei Flüchtlingen

07.02.2017 Bonn. Zwei Jahre ist es her, dass Deutschland eine Zäsur erlebte: Nie zuvor haben so viele Menschen in der Bundesrepublik Zuflucht gesucht wie 2015.

Der Prozess war chaotisch, improvisiert, getragen nur von einer außerordentlichen Welle der Hilfsbereitschaft von Freiwilligen, Ämtern und Bundeswehr. Es ging darum, Flüchtlingen, die alles verloren hatten, Obdach zu geben – schnell und unbürokratisch. Im Rückblick lässt sich sagen: Das so straff organisierte und wenig flexible Hochleistungsdeutschland hat die Lage gut gemeistert. Ganz nebenbei hat das Ausland, haben wir, eine ganz andere Seite der Nation kennengelernt – eine schönere, weniger verbissene. Das war herrlich und historisch, aber mittlerweile ist anderes nötig.

Wie viele Flüchtlinge leben in Deutschland? Niemand weiß das ganz genau. Weil manche von ihnen sich mit verschiedenen Identitäten in verschiedenen Kommunen angemeldet haben. Zu Beginn der Flüchtlingskrise musste man das in Kauf nehmen, um die Situation zu bewältigen. Zwei Jahre später ist das inakzeptabel. Längst geht es nicht mehr nur darum, mögliche IS-Anhänger zu erkennen, sondern um Sozialmissbrauch. Entwicklungsminister Gerd Müller spricht von Schäden in Millionenhöhe durch Mehrfachregistierung von Asylbewerbern.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BamF) hat 2016 begonnen, in Erstaufnahmeeinrichtungen Fingerabdrücke von Flüchtlingen zu nehmen. 1200 Scanner für 4,3 Millionen Euro sind hierzu geordert worden. Wollen alle Kommunen die Daten von Asylbewerbern mit der Zentraldatei abgleichen, sind Tausende weitere Scanner nötig.

Eine solche Investition macht nur Sinn, wenn Deutschland sich durchringt, seine Arbeit mit Flüchtlingen, aber auch mit Zuwanderern – organisierten Kindergeld-Betrug durch EU-Ausländer aus Osteuropa gibt es schließlich auch – systematisch zu strukturieren und zu professionalisieren. Dazu braucht es endlich klare Leitlinien und Entscheidungen.

Wie sehr sie fehlen, wird täglich auf haarsträubende Weise klar: Mit großer Mühe aus dem Boden gestampfte Flüchtlingsunterkünfte stehen leer, weil die Menschen an der türkischen Grenze festgehalten werden. Der Bund befürwortet Abschiebungen ins vermeintlich sichere Afghanistan, die Länder schieben nicht ab mit dem richtigen Verweis auf die Zustände am Hindukusch. In Libyen will die EU Auffanglager bauen, ohne aufrichtig zu hinterfragen, wie das Bürgerkriegsland den Zustrom human bewältigen soll.

Die lückenlose Dokumentation über Fingerabdrücke ist an der Zeit. Die Idee gerät aber zum teuren und unnützen Aktionismus, wenn kaum noch Flüchtlinge ankommen. Statt ein grundsätzliches Bekenntnis und einen klaren Plan zu entwickeln, lassen sich die Entscheider von populistischen Strömungen hin und her treiben – für ein gut organisiertes Land eine miserable Baustelle. (Jasmin Fischer)