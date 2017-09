Interview mit gewählten Vorsitzenden

Miriam Bartsch ist Betriebsrätin bei Innovas in Köln.

Miriam Bartsch (34), stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bei Innovas, einem Kölner Fachberater und IT-Dienstleister für Versicherungen, und Simon Merkt (24), Mathematikstudent und Vorsitzender des Bonner AStA, berichten von ihren Erfahrungen als gewählte Vertreter.

04.09.2017

Welche Erfahrungen und Eindrücke haben Sie ganz persönlich bei Wahlen gesammelt?

Miriam Bartsch: Sehr positive. Ich war gerade in der Toskana, als ich gewählt wurde. Es ist aber schon meine zweite Amtsperiode. Als ich das erste Mal gewählt wurde, war ich erst wenige Monate fest angestellt. Umso erfreuter war ich, dass so viele ihr Vertrauen in mich gesetzt haben.

Simon Merkt: Das schöne, wenn man zu Hochschulwahlen antritt, ist, dass man dort die Gelegenheit bekommt, für die eigenen Vorstellungen und Ideen zu werben, aber auch im Diskurs mit den Studierenden vor und nach der Wahl neue Positionen entwickeln kann. Außerdem kriegt man viele Probleme, etwa Bedarf zu bestimmten Beratungen oder Raummangel mit, die man dann entweder direkt selber lösen kann, gegenüber Uni oder Studierendenwerk anspricht oder an die zuständige Fachschaft verweist. Im Wahlkampf und auch sonst trifft man dann immer auf einige, die das wertschätzen, andere, die von den Problemen wenig betroffen sind und relativ neutral eingestellt sind, und auch welche, die das Ganze als „Spaßveranstaltung“ abstempeln und auch teils genervt reagieren.

In welcher Situation haben Sie ganz konkret Einfluss nehmen können?

Merkt: Zusammen mit der Uni Bonn, dem Studierendenwerk und dem Verein La Familiär bieten wir das „Kinderstern“-Projekt an. Dabei handelt es sich um eine flexible Kinderbetreuung für studentische Eltern, die besonders auf deren durch Lehrveranstaltungen bedingten Betreuungsbedarf ausgelegt ist. Bei den Verhandlungen über die Fortführung des Projekts konnten wir erreichen, dass die Betreuung für Kinder von Studierenden unterm Strich für diese gebührenfrei bleibt. Ein Thema, was mit persönlich besonders wichtig war.

Bartsch: Ich habe schon mehrere Betriebsratsschulungen mitgemacht und im Austausch mit anderen festgestellt, dass wir bei der Innovas eigentlich keine gravierenden Probleme haben. Es geht bei uns eher darum, für Kollegen da zu sein und mal einen Streit zu schlichten. Aber wir haben auch die Homeoffice-Regelung ausweiten können.

Würden Sie noch mal kandidieren?

Bartsch: Die Frage habe ich mir in den vergangenen Monaten auch schon gestellt. Einerseits ja, weil mir die Arbeit im Betriebsrat sehr viel Spaß macht. Andererseits denke ich, dass nach zwei Amtszeiten andere auch noch mal die Chance bekommen sollten, die vielleicht mit einem frischeren und kritischeren Blick darauf gucken.

Merkt: Die gesammelte Erfahrung während der Wahl und auch die Arbeit in der Interessenvertretung lohnen sich auf jeden Fall. Insofern würde ich, auch wenn es oft anstrengend ist, jederzeit wieder kandidieren.