Kommentar zum Urteil gegen Trumps Einreisestopp

Washington. US-Präsident Donald Trump wird aus Schaden nicht klüger. Sondern noch engstirniger. Dabei wäre jetzt der Moment zum Kurswechsel.

Von Dirk Hautkapp, 10.02.2017

Donald Trump reagierte wie so oft, wenn es nicht so läuft, wie er will: mit Trotz und Hybris. „Wir sehen uns vor Gericht, die Sicherheit unserer Nation steht auf dem Spiel“, sagte der amerikanische Präsident, „und wir werden gewinnen.“ Seltsam. Wenige Minuten zuvor hatte ihm die Justiz zum zweiten Mal hintereinander wegen seines weltweit umstrittenen Einreiseverbots für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern eine schwere Niederlage beigebracht. Die aus dem Bauch gesteuerte Reaktion – zu lesen als Ankündigung, den Fall letztinstanzlich vor den Obersten Gerichtshof zu bringen – ist typisch für das Politikversagen, das der Geschäftsmann seit seinem Amtsantritt vor drei Wochen demonstriert. Trump wird aus Schaden nicht klüger. Sondern noch engstirniger.

Dabei wäre jetzt der Moment zum Kurswechsel. Mit dem Urteil der Berufungsrichter aus San Francisco, dessen Gültigkeit natürlich vorübergehend ist, hat die Judikative dem Regierungsneuling eine erste Erziehungsmaßnahme verabreicht. Die Botschaft stimmt hoffnungsfroh: Die Macht des Populisten im Oval Office, der Amerikas Demokratie im Moment verwundbar wie lange nicht erscheinen lässt, ist nicht grenzenlos. Die Gewaltenteilung funktioniert. Das ist eine wirklich gute Nachricht.

Die hochrangigen Rechtspfleger haben abseits der Vermessung von präsidialen Befugnissen aber noch mehr getan. Sie haben festgestellt, dass Trump für sein Einreiseverbot willkürlich sieben Länder ausgewählt hat, ohne überzeugend zu begründen, warum von ihnen Sicherheitsrisiken für Amerikaner ausgehen sollen. Ein schwerer handwerklicher Fehler.

Trump hätte sich das sparen können. Der Einreise-Bann war mit der heißen Nadel gestrickt und in der Sache überflüssig. Anstatt die Sicherheitsüberprüfungen für Flüchtlinge und Reisende aus terroraffinen Ländern von Fachleuten seriös checken und wenn nötig abermals verschärfen zu lassen, wählte er die Pose des starken Mannes, der Wahlkampfversprechen im Schnelldurchgang durchsetzt. Das musste schiefgehen.

Das organisatorische Chaos und die individuellen Ungerechtigkeiten, die mit dem Einreisestopp einhergingen, haben nicht nur weltweit Muslime verstimmt, die sich unter Pauschalverdacht gestellt sehen. Es hat Amerika auch keinen Deut sicherer gemacht. Für das Terrornetzwerk „Islamischer Staat“ war die Maßnahme eine kostenlose Mitgliederwerbung.

Ein lernfähiger Präsident würde nun einlenken, seinen Stolz an die Seite stellen, das auf Symbolpolitik angelegte Dekret formal zurückziehen und in der Sache mit Sinn und Sachverstand nacharbeiten lassen. Trump aber ist anders. Zieht er tatsächlich vor den Obersten Gerichtshof, könnten aufgrund der prozessualen Vorgaben Wochen und Monate vergehen. Wertvolle Zeit, die Donald Trump für wirkliche Reformen fehlen würde.