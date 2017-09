Kommentar zu Air Berlin

Würde Lufthansa einen großen Teil der zweitgrößten deutschen Airline übernehmen, würden Jobs gestrichen, kommentiert GA-Korrespondentin Brigittte Scholtes.

Von Brigitte Scholtes, 11.09.2017

Es wäre den Air-Berlin-Mitarbeitern zu wünschen, dass ihre Jobs erhalten bleiben. Genau das ist das Versprechen, das Hans Rudolf Wöhrl ihnen macht, wenn er den Zuschlag für die Übernahme der insolventen Fluggesellschaft erhalten sollte. Das gilt vor allem für die Beschäftigten in Technik und Verwaltung. Würde Lufthansa einen großen Teil der zweitgrößten deutschen Airline übernehmen, würden diese Jobs gestrichen.

Auf den ersten Blick scheint das Angebot des Luftfahrtunternehmers Wöhrl nicht nur deswegen attraktiv: Denn wenn Air Berlin erhalten bliebe, wäre die Gefahr eines Monopols der Lufthansa mit den entsprechenden Folgen in Deutschland nicht mehr gegeben. Das sind Argumente, die bedacht werden müssen und die die Mitbieter, vor allem Lufthansa und Easyjet, unter Zugzwang setzen. Ihnen bietet Wöhrl an, sich an dem Konzept zu beteiligen, Flugzeuge inklusive Besatzung und Wartung zu chartern.

Das Angebot der eigentlichen Air Berlin soll sich auf einige Strecken beschränken. Weigert sich Lufthansa, darauf einzugehen, könnte Easyjet zugreifen, und umgekehrt. Damit würde man aber dem jeweils stärksten Konkurrenten das Feld überlassen. Niki, die Low-Cost-Perle im Air-Berlin-Konzern, könnte er höchstbietend verkaufen. Eine Frage aber hat Wöhrl bisher nicht beantwortet: Wie er Air Berlin gewinnbringend fliegen will. Das sei in der Vergangenheit möglich gewesen, sagt Wöhrl, aber keine Garantie auf die Zukunft. Bis er das deutlich gemacht hat, besteht also weiter die Gefahr, dass im nächsten Jahr doch wieder die Insolvenz drohen könnte.