Hilfsorganisationen in Myanmar

Hunderttausende Rohingya sind in den vergangenen Monaten von Myanmar nach Bangladesch geflüchtet. Jessica Kühnle arbeitet für die Welthungerhilfe in Bonn und besuchte Camps der Geflüchteten.

Von Laszlo Scheuch, 26.11.2017

Es ist eines dieser Szenarien, die von Weitem betrachtet kaum vorstellbar sind. Kein Foto, keine Videoaufnahme kann das rüberbringen, was sich aktuell in und rund um Cox's Bazar abspielt. In die bangladeschische Stadt sind seit Ende August mehr als 600.000 Rohingya-Muslime aus Myanmar geflüchtet – aus Angst vor Mord, Folter, Vergewaltigungen und willkürlichen Verhaftungen. Sie hausen unter ärmlichsten, menschenunwürdigen Bedingungen in slumartigen Lagern, die aus allen Nähten platzen. Cox's Bazar verfügt über rund 120 Kilometer Sandstrand, gilt sonst als beliebtes touristisches Reiseziel. Doch davon spricht in diesen Tagen niemand.

„Die Verhältnisse vor Ort sind schlimm“, berichtet Jessica Kühnle im Gespräch mit dem GA. Die 29-Jährige arbeitet für die Welthungerhilfe in Bonn und machte sich jüngst ein Bild vor Ort. „Die prekäre Lage der Rohingya in Myanmar und Bangladesch hatte ich bereits seit langer Zeit beobachtet. In meinem Team, dem Team Communications der Welthungerhilfe, hatten wir beschlossen, die Situation der Menschen in Bangladesch auch in Deutschland bekannter zu machen“, sagt Kühnle, die verschiedene Flüchtlingslager besucht hat – unter anderem das Lager Kutupalong. „Ein Megalager, das etwa 800.000 Menschen beherbergt“, berichtet Caritas-Sprecher Reiner Fritz.

Die große Flüchtlingswelle – das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR spricht von der „am schnellsten wachsenden Flüchtlingskatastrophe“ weltweit – begann am 25. August, als der seit Jahrzehnten andauernde Konflikt in Myanmar eskalierte. Rohingya-Rebellen der ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) griffen Soldaten und Polizisten an und töteten Dutzende Sicherheitskräfte. Das Militär Myanmars reagierte mit brutaler Gegengewalt: Hunderte Menschen wurden im nördlichen Bundesstaat Rakhine umgebracht oder vertrieben, ihre Häuser niedergebrannt.

„Paradebeispiel für ethnische Säuberungen“

Said Raad al-Hussein, UN-Hochkommissar für Menschenrechte, sprach später von einem „Paradebeispiel für ethnische Säuberungen“. Das Militär wollte von alledem nichts wissen und wies sämtliche erhobenen Vorwürfe zurück. Es habe weder Massentötungen noch Verstöße gegen die Genfer Konvention gegeben. Der Bericht eines Teams des UN-Büros für Menschenrechte (OHCR) kam zu einem anderen Ergebnis. Die traumatisierten Menschen in den Lagern sprächen von Vergewaltigungen, sexueller Gewalt, Mord, Folter.

Erfahrungen, von denen auch Kühnle berichtet. „Ich konnte mit vielen der geflüchteten Rohingya sprechen“, erzählt die 29-jährige Asienwissenschaftlerin. „Die Menschen haben sehr offen über die Vorfälle in ihren Dörfern gesprochen. Ich hatte das Gefühl, als ob viele dankbar waren, dass endlich jemand ihre Geschichte hören wollte.“ Breche man die Geschichten der Geflüchteten in den Camps herunter, so hätten die meisten von ihnen ähnliche Tragödien erlebt. „Ganz unabhängig von ihrer Herkunft oder dem Zeitpunkt der Flucht über die Grenze nach Bangladesch – alle vereinte der Grund, warum sie geflüchtet sind: Unterdrückung und Diskriminierung, Gewalt gegen die Rohingya, systematische Vergewaltigungen der Frauen und willkürliche Verhaftungen der Männer sowie das Abbrennen ihrer Dörfer“.

Einige der Campbewohner seien erst seit wenigen Tagen dort, manche seit Monaten, andere aber bereits seit über 20 Jahren. „Das Leid, dass die Menschen erfahren haben müssen, ist erdrückend. Die Situation, in der sie sich jetzt befinden, ist vielleicht sicherer, aber die Geflüchteten leiden sehr unter den katastrophalen Bedingungen in den Camps“, berichtet Kühnle.

Die Welthungerhilfe unterstützt die Geflüchteten – nach Angabe der Organisation mehr als 60 Prozent Kinder – mit Nahrungsmittelpaketen und Hygienekits.

Es ist Hilfe, die dringend benötigt wird. „Den Menschen fehlt es ganz einfach an allem: Sie mussten in der Regel Hals über Kopf ihre Heimat verlassen, hatten also kaum die Chance, wichtiges Hab und Gut mitzunehmen, das sie zudem durch dschungelartiges Gebiet des Grenzgebiets transportieren mussten“, erklärt Caritas-Mann Fritz. Die meisten seien während des Monsuns, also bei extremen Wetterverhältnissen, geflohen. „Die Menschen hausen jetzt unter Plastikplanen, die auf Bambusrohren festgemacht wurden“, so Fritz.

Unterstützung ist für die Geflüchteten lebenswichtig

Die Caritas ist in einem Abschnitt des Lagers Kutupalong für das Camp-Management und die Unterbringung, Versorgung und Sicherheit von 30.000 Menschen zuständig. Die Hilfsorganisationen kommen mit ihrer Arbeit kaum hinterher. Die Zahl der Flüchtlinge steigt von Tag zu Tag an. Auch das Deutsche Rote Kreuz will seine Unterstützung für die Rohingya-Flüchtlinge ausweiten: „Das DRK wird dazu beitragen, dass rund 25.000 Flüchtlinge sowie Menschen in den Gastgemeinden Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen erhalten“, sagte Christof Johnen vom DRK in Cox’s Bazar.

Unterstützung, die für die Geflüchteten lebenswichtig ist. „Die neuen Camps haben teilweise keinerlei sanitäre Einrichtungen, was das Risiko an Durchfall zu erkranken enorm erhöht“, berichtet Kühnle. Für die Helfer vor Ort ist die Versorgung eine riesige Herausforderung. Kühnle: „Es ist eine unvorstellbare Aufgabe, so viele Menschen, die innerhalb von den letzten zwei Monaten über die Grenze gekommen sind, zu versorgen.“ Viele Kinder und schwangere Frauen leiden unter Mangelernährung .

Die Situation vor Ort etwas menschenwürdige zu gestalten, hat sich auch Ärzte ohne Grenzen zum Ziel gesetzt. Die Hilfsorganisation ist in Rakhine seit 1985 im Einsatz. „Die Organisation ist derzeit mit 861 Mitarbeitern vor Ort, die die Geflüchteten in 15 Gesundheitseinrichtungen und mit zwei mobilen Kliniken medizinisch und psychologisch versorgen und die Behörden bei Impfkampagnen unterstützen“, teilte Ärzte ohne Grenzen mit. In Kutupalong habe das Team seit August 75 Frauen und Mädchen behandelt, die vergewaltigt worden waren – mehr als die Hälfte von ihnen minderjährig, einige sogar unter zehn Jahren alt. Bis Ende des Jahres will Ärzte ohne Grenzen weitere Kliniken in der Region eröffnen.

Mit den Rohingya-Flüchtlingen beschäftigt sich längst die deutsche Politik. Der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel besuchte kürzlich ein Rohingya-Aufnahmelager: „Die Lage der Flüchtlinge dort ist dramatisch“, sagte der SPD-Politiker im Lager Kutupalong. Gabriel zeigte sich „zutiefst betroffen vom Leid der Menschen“ und sagte den Geflüchteten weitere 20 Millionen Euro Soforthilfe von Seiten der Bundesregierung zu. Ob und wie die humanitäre Krise gelöst werden kann, ist unklar. Jessica Kühnle hofft, dass die Rohingya irgendwann ein einigermaßen normales und menschenwürdiges Leben führen können – „deshalb ist es unbedingt nötig, weiterhin über die Lage vor Ort zu berichten, die Schicksale zu erzählen“.