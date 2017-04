Emotionen statt Merkel-Raute

BERLIN.

17.04.2017

Zum Beispiel die Tür. Ein wichtiges Element im aufziehenden Bundestagswahlkampf, wenn die Teams der Kandidaten (und die Kandidaten selbst) die Straßen Haus für Haus abklappern. Haustürwahlkampf kann den Ausgang entscheiden, wenn es gelingt, die eigenen Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. In der CDU-Wahlkampfzentrale im zweiten Stock des Konrad-Adenauer-Hauses haben sie ein Holzhaus für den Probelauf aufgebaut. Klingeln, die Tür geht auf, dann erscheint auf einer Leinwand: wahlweise ein Wutbürger, eine CDU-Wählerin, die zum Kaffee herein bittet, oder ein Wähler, der überzeugt werden will. Der Dialog kann beginnen. Mehr als eine Minute Zeit bleibt nicht. CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der sich nach Berufung von Kanzleramtschef Peter Altmaier zum Chefstrategen der CDU-Kampagne nun ganz um den Haustürwahlkampf seiner Partei kümmern darf, zeigt, wie es gehen könnte: „Guten Tag, darf ich Ihnen zur Bundestagswahl ein paar Unterlagen überreichen.“ Und natürlich die Bitte: „Gehen Sie wählen.“ Dann geht es weiter. Zur nächsten Tür.

So soll es sein, wenn die CDU in zehn Kampagnencamps Wahlkämpfer schult, die später zu Tausenden an den Haustüren klingeln werden. Wohl gemerkt: Es geht um Mobilisierung jener Wähler, die sich zumindest vorstellen können, CDU zu wählen. In wissentlich feindliches Revier geht es nicht. Eine App („connect17“), die zeigt, welcher Wahlkämpfer was leistet, gibt es auch. Für einen Hausbesuch gibt es 100 Punkte, für einen Post bei Facebook zehn Punkte. Als „Marathonläufer“ gilt, wer „120 Türen gemacht hat“. Die App zeigt eine Tabelle der Wahlkampfhelfer: vom „Wahlkampfheld“ über den normal-fleißigen „Wahlkämpfer“ bis runter zum „Lehrling“.

Bleibt die Spitzenkandidatin: Angela Merkel, die Frau, die ihre zur Raute geformten Hände gewissermaßen zur Marke gemacht hat. 2013 war die stilisierte Merkel-Raute auf einem hochhaushohen Plakat zu sehen am Berliner Hauptbahnhof – direkt gegenüber der Regierungszentrale. In diesem Wahlkampf soll die Raute nicht zum Werbesymbol erhoben werden.

Deutschlands wohl wichtigste Werbeagentur Jung von Matt (JvM) kümmert sich um die Kampagne der CDU und betritt damit Neuland. Bislang hat Jung von Matt in Deutschland noch nie für Politiker gearbeitet. Erstmals brach die Agentur mit diesem Grundsatz, als die Werber aus Hamburg und Berlin 2016 nach 25 Jahren Firmengeschichte im österreichischen Präsidentschaftswahlkampf die Kampagne für den früheren Grünen-Politiker Alexander Van der Bellen fuhren – gegen den Rechtspopulisten Norbert Hofer.

Bei der Entscheidung, im CDU-Wahlkampf die „Emotionen“ zu liefern, weil Emotionen häufig „Entscheidungstreiber“ seien, wie Agentur-Mitinhaber Thomas Strerath erzählt, spielten für Jung von Matt stabile Regierungskonstellationen eine Rolle. Mit dem Aufkommen der AfD sei dies schwieriger geworden. Jung von Matt will mit seiner Kampagne dazu beitragen, Merkel und die CDU so stark machen, dass in Deutschland auch längerfristig keine Weimarer Verhältnisse einziehen – mit einem unübersichtlichen und aufgeblähten Parteienspektrum. Eine Koalition zweier Partner, maximal von drei Parteien, sei das erklärte Ziel.

Agenturgründer Jean-Remy von Matt sagte kürzlich über die eigene Erwartung an die CDU-Kampagne: „Eine Niederlage ist nicht eingepreist.“ Über den politischen Wettbewerber sagt Strerath so viel: „Martin Schulz hat in den ersten drei Runden gut geboxt.“ Aber der Kampf geht über zwölf Runden.