Ein Bündnis von fünf Elternverbänden wirft der Landesregierung schwere Fehler bei der Umsetzung der Inklusion vor. Gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen sei in dieser Form in NRW „zum Scheitern verurteilt“ und belaste alle: „Lehrer reiben sich auf, Eltern sind verunsichert, die Kinder sind häufig überfordert“, kritisiert das Bündnis mit dem Titel „Rettet die Inklusion“.

„Unter diesen Bedingungen kann Inklusion nicht gelingen. Sie belastet Kinder mit Behinderungen“, sagte Bündnissprecher Jochen-Peter Wirths. Die Klassen in den Regelschulen seien meist zu groß, Doppelbesetzungen mit gut qualifizierten Fachkräften die Ausnahme. Gleichzeitig würden immer mehr Förderschulen geschlossen und den Kindern damit die Chance genommen, auf Wunsch von einer Regel- in eine Förderschule zu wechseln. Die Verbände fordern das Land auf, sich von der flächendeckenden „Gießkannen-Inklusion“ zu verabschieden und sich stattdessen auf wenige, bestens ausgestattete Schulzentren zu konzentrieren.

Die Landeselternschaften der Gymnasien und der Realschulen erklärten, es fehlten Sonderpädagogen für eine flächendeckende Inklusion. Regine Schwarzhoff vom Elternverein NRW warf der Regierung vor, „beratungsresistent“ zu sein. „Es werden noch auf Jahre hin die Ressourcen fehlen für den gemeinsamen Unterricht. Das bedeutet eine schlechte Förderung von Kindern mit Behinderungen an Regelschulen“, sagte Jochen-PeterWirths.

Seit dem Schuljahr 2014/15 haben behinderte Kinder das Recht auf Unterricht in Regelschulen. Von fast 128 000 Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden in diesem Schuljahr laut Schulministerium rund 42 Prozent in der Primar- und Sekundarstufe I unterrichtet. Die Zahl der Förderschulen sank in NRW seit dem Jahr 2002 von 726 auf 571.

Gestern meldeten sich aber auch 21 Elternvereine zu Wort, die sich für den gemeinsamen Unterricht starkmachen. In einem „offenen Brief“ warfen sie den Fraktionschefs von CDU und FDP, Armin Laschet und Christian Lindner, „hinterhältige Anti-Inklusions-Polemik“ vor. Die beiden Politiker kritisieren die Umsetzung der Inklusion in NRW. Die Elternvereine halten aber die Wortwahl für unangemessen. Aussagen wie „Inklusion mit der Brechstange“ oder „Förderschulen werden zerschlagen“ dienten der Stimmungsmache. Die Inklusion habe viele falsche Freunde. „Kaum kommen die ersten Kinder mit Behinderungen in den allgemeinen Schulen an, werden sie als Kostenverursacher, Störenfriede und Zumutung durch die Debatte geschleift.“ (MATTHIAS KORFMANN)