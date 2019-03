Kommentar zu Schadstoffmessungen in der Luft

Brüssel. In der Diskussion um Schadstoffmessungen in der Luft sollten die Politiker nicht die Daten in Frage stellen, sondern das Problem um Feinstaub, Stickoxoden und Co. beseitigen. Ein Kommentar.

Von Detlef Drewes, 18.03.2019

Das Ergebnis ist keine Überraschung. Schon seit Jahren weiß die EU-Kommission, dass die Deutschen bei der Errichtung der Messstellen für Feinstaub, Stickoxid und andere Luftbelastungen ziemlich genau vorgingen. Da wurden die Filter auch schon mal mitten auf eine vielbefahrene Kreuzung gestellt, während andere Mitgliedstaaten sie hinter der nächsten Ecke aufbauten.

Das ist ärgerlich, unfair, aber letztlich nicht die erlösende Nachricht, mit der die Gegner von Fahrverboten sich nun neu munitionieren könnten. Denn dass die Bundesrepublik im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten schlechter dasteht, ist für die Belastung der Atemluft vor Ort ohne Belang. Und nur darum geht es. Dass die Experten, die die Erhebung im Auftrag des EU-Parlamentes durchgeführt haben, Ungenauigkeiten in der EU-Richtlinie feststellten, überrascht nicht. Aber es führt offen gestanden elf Jahre nach deren Abfassung auch nicht weiter. Auf dem Tisch liegen Daten zur Luftverschmutzung.

Nun wissen wir auch, dass die Hardware-Nachrüstung zwar funktioniert, aber längst nicht serienreif ist. Man möchte den Politikern zurufen: Nutzt den Elan, um das Problem zu beseitigen, statt die Daten in Frage zu stellen. Ebenso scheint klar zu sein, dass die Hersteller die technische Herausforderung strenger Grenzwerte nicht gemeistert haben und sich stattdessen auf Software-Lösungen konzentrierten, um Behörden und Käufer zu täuschen. Betroffen sind viele Autos, nicht nur Diesel.

Die EU-Kommission wird dazu in Kürze mehr enthüllen. Zur Abhilfe auf Fahrverbote zu setzen, ist kurzsichtig. Denn die Luft wird nicht sauberer, der Dreck wird nur anders verteilt. Einzige Lösung: Vor allem in den Ballungsräumen sind Alternativangebote nötig, damit die Menschen das Auto stehenlassen.