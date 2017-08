Einkommensstatistik in NRW

Bonn/DÜSSELDORF. Rheinländer verdienen mehr als Westfalen

Das durchschnittliche Jahreseinkommen ist in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen kräftig gestiegen. Zwischen 2010 und 2013 stieg es von 33.199 Euro um 9,2 Prozent auf 36.244 Euro vor Steuern. Das geht aus den Ergebnissen der der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 hervor, wie das Landesamt für Statistik (IT.NRW) am Freitag in Düsseldorf mitteilte.

Insgesamt erzielten im Jahr 2013 etwa 8,4 Millionen Einkommensteuerpflichtige Einkünfte in Höhe von 305,0 Milliarden Euro; 2010 kamen 8,3 Millionen Steuerzahler auf 275,6 Milliarden Euro .

Einkommensspitzenreiter unter den 396 nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden sind Meerbusch (Rhein-Kreis Neuss) mit durchschnittlich 60.275 Euro, Odenthal (Rheinisch-Bergischer Kreis) mit 52 307 Euro und Attendorn (Kreis Olpe) mit 50.220 Euro je Steuerpflichtigem. Bergisch Gladbach rangiert mit dem höchsten Durchschnittswert aller NRW-Großstädte mit 44.573 Euro je Steuerpflichtigen auf Platz 17 gefolgt von Düsseldorf (44.527 Euro). Bonn liegt auf Rang 32 (42.404 Euro), Köln auf Rang 111 (38.236 Euro). Schlusslicht ist die Stadt Duisburg mit 28.147 Euro je Steuerpflichtigen.

Der Statistik zufolge verdienten die Rheinländer mit durchschnittlich 37.240 Euro (2010: 34.061 Euro) 2192 Euro mehr als die Westfalen mit 35.048 Euro (2010: 32.169 Euro). Bei der Interpretation der Ergebnisse ist allerdings zu berücksichtigen, dass zusammen veranlagte Ehegatten bei dieser Erhebung als ein Steuerpflichtiger gezählt werden. Die Zahlen können erst jetzt veröffentlicht werden, weil die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden frühestens nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. Die hier veröffentlichten Informationen sind laut IT.NRW damit die aktuellsten derzeit verfügbaren Daten.

Ergebnisse für Gemeinden, Städte und Kreise für 2013 finden Sie hier.