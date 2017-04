Front-National-Chefin Marine Le Pen

Die Chefin der rechtspopulistischen Front National, Marine Le Pen, tritt erfolgreich als Vertreterin der politisch vernachlässigten Franzosen auf. Sie selbst musste sich zeitlebens behaupten – auch gegen den eigenen Vater.

Es ist kurz vor vier Uhr nachts am 2. November 1976, als die achtjährige Marion Anne Perrine, Marine genannt, aus dem Schlaf gerissen wird. Eine Detonation hat soeben das Haus ihrer Familie im 15. Stadtbezirk von Paris erschüttert. Bis auf ein paar Kratzer von Glassplittern bleibt Marine unversehrt, ebenso wie ihre Schwestern Marie-Caroline und Yann sowie die Eltern. Die Zeitung „Le Parisien“ schreibt vom „Wunder von Allerheiligen“, durch das der rechtsextreme Politiker Jean-Marie Le Pen und seine Familie den Bombenanschlag heil überstanden, dessen Urheber nie entdeckt wurde. Doch der Schock sitzt tief.

„Diese Horrornacht musste passieren, damit ich verstehe, dass mein Vater Politik macht“, schrieb Marine Le Pen später in ihrer Autobiografie. „Noch im Puppenspiel-Alter werde ich mir einer fürchterlichen Sache bewusst: Wir sind nicht wie die anderen.“

Das sollte sie immer wieder zu spüren bekommen. Von Mitschülern. Im Pariser Nobelvorort Saint-Cloud, wo die Familie nach dem Anschlag ein Anwesen bezieht. Später im Jurastudium, wo sich Marine Le Pen mit einem Urteil gegen ihren Vater wegen „Verherrlichung von Kriegsverbrechen“ auseinandersetzen muss. Sie erlebt den Namen Le Pen als Stigma.

Vielleicht entwickelte sie gerade deshalb ihre aggressive Kampflust, die heute ihren Erfolg mit bedingt. Die 48-Jährige mit der rauchigen Stimme macht sich zum kraftvollen Sprachrohr aller Franzosen, die sich vergessen und verdrossen fühlen – und davon gibt es viele. Bei ihnen kommt es an, dass Le Pen die vermeintlichen Schuldigen anklagt und gegen Eliten, Einwanderer und die EU wettert, dass sie ein tiefschwarzes Bild von einem Frankreich am Abgrund zeichnet und verspricht, das Land „wieder in Ordnung zu bringen“. Den „Oligarchen des Systems“ will sie die Macht nehmen, und dem Volk geben.

Beobachter halten es zwar für unwahrscheinlich, dass der Rechtspopulistin bei der Präsidentschaftswahl tatsächlich der Sieg gelingt. Doch laut Umfragen könnte sie stärkste Kraft beim ersten Durchgang am 23. April werden und in die zweite Runde am 7. Mai einziehen – und damit Parteigründer Jean-Marie Le Pen übertreffen, der 2002 ebenfalls die Stichwahl erreichte. Gerade für diesen Triumph musste sie ihren Vater, von dem sie 2011 den Vorsitz der Partei übernahm, verdrängen. Marine Le Pen steht für ein modernes Auftreten, holte sich junge Kader wie Parteivize Florian Philippot an ihre Seite, verankerte die Front National regional und als Volkspartei im ganzen Land, die in allen jüngsten Wahlen Erfolge feierte.

Diesen Kurs der „Entdämonisierung“ der Front National, bei dem Mitgliedern rechtsradikale Parolen oder Symbole verboten und rechtsnationales Gedankengut als harmloser „Patriotismus“ verpackt wurde, trug der Patriarch nicht mit – eine Front National „light“ war nie in seinem Sinne.

Nach einer Serie von Provokationen wiederholte Jean-Marie Le Pen seine Behauptung, die Gaskammern der Nazis seien nur ein „Detail der Geschichte“ gewesen, die ihm mehrmalige Verurteilungen wegen Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingebracht hat. Marine Le Pen sprach klar von einer „tiefen Meinungsverschiedenheit“ und setzte ein Parteiausschluss-Verfahren gegen den eigenen Vater und Ehrenpräsidenten in Gang. Vergeblich wehrte er sich juristisch dagegen. Bei einer Mitgliederbefragung stellte sich eine große Mehrheit hinter die neue Chefin.

Es war Marine Le Pens endgültige Emanzipation vom Vater, den sie ein paar Jahre vorher noch als „Mann meines Lebens“ bezeichnete: „Er hat die Frau, die ich bin, aufgebaut“, erklärte sie im Fernsehen. Schon als kleines Mädchen begleitete sie ihn zu Parteiversammlungen – es sei die einzige Möglichkeit gewesen, ihm nahe zu sein, sagte sie einmal. Mit der Mutter Pierrette war er ständig auf Reisen, während sich ein bretonisches Kindermädchen um die drei Töchter kümmerte.

Doch die Ehe der Eltern kriselte, 1984 brannte die Mutter mit Jean-Marie Le Pens Biografen durch. Auf ihre öffentlichen Unterhaltsforderungen antwortet der Noch-Ehemann ebenso öffentlich, sie könne sich ja als Putzfrau verdingen. Pierrettes vulgäre Rache machte ihn zum Spott des ganzen Landes: In lasziven Posen und fast unbekleidet ließ sie sich für den „Playboy“ mit Putzutensilien ablichten. Tochter Marine, damals 16 Jahre alt, litt nach eigenen Aussagen unter der in den Medien ausgebreiteten Schlammschlacht und schrieb dem Scheidungsrichter, dass sie beim Vater bleiben wolle.

Ihre Mutter sollte sie 15 Jahre lang nicht mehr wiedersehen, die einmal von ihrer jüngsten Tochter gesagt hatte, sie sei „der Klon ihres Vaters“. Als „Bandenchefin“ und „verhinderten Jungen“ bezeichnete ihre Schwester Yann Marine Le Pen. Yann ist übrigens Mutter von Marion Maréchal Le Pen, der Nachwuchshoffnung der Front National.

Lange versuchte Marine Le Pen, „der Politik zu entkommen“, schrieb sie in ihrer Autobiografie: „Alle Unglücke im Leben waren mit dem politischen Leben verbunden.“ Während sich ihre älteren Schwestern vor ihr in der Partei engagierten, ging Marine Le Pen zunächst andere Wege als Anwältin, bis sie sich als juristische Direktorin beim Familienunternehmen Front National anheuern ließ und immer mehr Verantwortung übernahm.

1998 zog sie als Abgeordnete ins Parlament der Region Nord-Pas-de-Calais ein, von 2004 bis 2009 gehörte sie dem Regionalrat der Hauptstadtregion an, außerdem ist sie bis heute EU-Abgeordnete. Sie entpuppte sich als politisches Talent, autoritär und jovial wie der Vater, mit großem rhetorischen Geschick und guter Medienwirkung. Anders als er fordert Marine Le Pen staatlichen Protektionismus, doch wie er kämpft sie gegen die EU und verlangt ein Frexit-Referendum, einen Stopp der Einwanderung und eine konsequente Durchsetzung des Laizismus – in erster Linie Muslime sollen ihren Glauben nicht mehr offen zeigen dürfen.

Ihr Privatleben schützte sie, die in der Partei als feierfreudige „Nachtclubberin“ bekannt war, vor der Öffentlichkeit. Zwei Ehen scheiterten, liiert ist Le Pen seit 2009 mit einem der Front-National-Vizepräsidenten Louis Aliot; ihre drei Kinder zog sie weitgehend alleine groß.

Dass sie ähnlich abwesend war wie ihre eigenen Eltern, lässt die Widmung ihrer Autobiografie vermuten: „An Jehanne, Louis und Mathilde, die später verstehen werden, dass ich die Zeit, die ich nicht bei ihnen verbracht habe, trotzdem für sie aufgewendet habe.“ Den Nachnamen Le Pen tragen die Kinder nicht.