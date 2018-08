Kommentar zur Wahl des CDU-Fraktionsvorsitzenden

Volker Kauder führt die CDU-Fraktion an. Jetzt will Finanzexperte Ralph Brinkhaus ihm den Posten bei der Wahl des CDU-Fraktionsvorsitzenden streitig machen. Dabei geht es auch um den Job der Kanzlerin, meint GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

30.08.2018

Man darf Ralph Brinkhaus für einen besonnenen Menschen halten. Ein Aufrührer ist er offenkundig nicht. Aber warum kandidiert er dann – vermutlich – gegen Volker Kauder, der Angela Merkels starker Mann in der CDU/CSU-Fraktion ist und bleiben will? Es gibt ein paar Indizien, die diesen Schritt verständlich machen. Brinkhaus scheint es um die Verkrustungen zu gehen, die es in der Fraktion und in der Partei ganz offenkundig gibt. Kauder hat das Rentenalter längst erreicht und wirkt auf seine jüngeren Kollegen offenbar nicht mehr sehr dynamisch.

Die stehen vor dem Problem, den unvermeidbaren Generationswechsel einleiten zu müssen und gleichzeitig die eigene Position und die der Kanzlerin zu wahren. Ein erster Putschversuch gegen Merkel unter Jens Spahn im Fahrwasser von Horst Seehofers Migrationsplan war offenbar weder gut vorbereitet noch zu Ende gedacht.

Niemand stand bereit, der Merkel hätte beerben können oder wollen. Dass Spahn dieses Manöver politisch überlebt hat, ist das eigentliche Wunder der CDU/CSU-Chaoswochen. Es zeigt Merkels Schwäche. Spahn wäre gewiss nicht in Amt und Würden geblieben, würde sich die Kanzlerin stärker fühlen. Gleichwohl ist seitdem allen klar, dass die CDU sich erneuern muss.

Dass Merkel nicht mehr unangefochten ist, leitet auch die Aktion von Brinkhaus. Er fängt es jedoch klüger an als Spahn. Als solider und durchsetzungsstarker Finanzpolitiker war er bisher wenig öffentlichkeitswirksam. Sein Verhältnis zu Merkel ist offenbar unbelastet. Der Angriff kommt sachlich und als freundliches Angebot daher, indem er Merkel um Unterstützung für seine Kandidatur bittet.

So macht man das unter kultivierten Demokraten. Kauder ist indes der ideale Angriffspunkt. Er ist wichtig, er ist Merkels starker Mann – aber seine Position in der Fraktion ist nicht mehr unumstritten. Selbst wenn Brinkhaus sich nicht durchsetzt: Das Signal aus der Fraktion wird die Kanzlerin ernstnehmen müssen.

Brinkhaus bietet ihr an, aus der Fraktion heraus die Erneuerung einzuleiten. Das ist ein konstruktiver Gedanke und setzt die Kanzlerin nur sanft unter Druck. Merkel hat die Wahl. Sie muss jetzt entscheiden, ob sie den Impuls aufnimmt, Kauder fallenlässt und sich mit den nachdrängenden jüngeren Kräften der Fraktion jenseits der Merkel-Gegner um Spahn verbündet.

Sie kann natürlich auch Kauder die Treue halten. Dann ist jedoch klar, dass beide gemeinsam von Bord gehen werden – vielleicht schneller als ihnen lieb ist. Sagt Merkel ja zu Brinkhaus, könnte sie selbst am Ende gestärkt aus der Sache hervorgehen. Sie gewönne noch einmal ein wenig Luft.

Merkel wird klar sein, dass es am Ende auch um ihren Job geht. Das ist der ganz normale Lauf der politischen Dinge. Wenn es ihr gelingt, diesen Prozess selbst mitzugestalten, hat sie mehr erreicht als alle ihre Vorgänger.