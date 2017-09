Kommentar zum Besuch in Konya

Mit dem Besuch in Konya ist nichts gelöst, weil Erdogan ihn nur als Ausnahme gewährt und er das selbstverständliche Besuchsrecht von Abgeordneten eines Nato-Partners bei ihrer Parlamentsarmee mit Füßen tritt, kommentiert GA-Redakteur Holger Möhle.

Das Problem ist nicht behoben, nicht einmal aufgeschoben und schon gar nicht geklärt. Der Nato-Partner Türkei hat nur für diesen einen Tag – nach ausdauernder Vermittlung von Generalsekretär Jens Stoltenberg – das Tor des Nato-Stützpunktes Konya für Bundestagsabgeordnete geöffnet.

Dafür musste die Allianz immerhin ihre stellvertretende Generalsekretärin Rose Grotemoeller an die Spitze einer Delegation stellen, in deren Geleitzug Bundestagsabgeordnete deutsche Soldaten in Konya besuchen durften. Das aktuelle Verhältnis der Nato-Partner Deutschland und Türkei nähert sich damit der Höhe der Grasnarbe. Tiefer geht es kaum noch.

All dies gehört zu einer Politik der Nadelstiche und der Provokationen des türkischen Machthabers Recep Tayyip Erdogan. Deutsche Staatsbürger werden ohne ersichtlichen Grund und ohne Anklage inhaftiert. Deutschland überzieht der Autokrat mit indiskutablen Nazi-Vergleichen. Die Bundesregierung soll türkische Offiziere, die nach dem Putsch Asyl in Deutschland erhalten haben, ausliefern. Und schließlich verweigert Erdogan Bundestagsabgeordneten den Besuch bei deutschen Soldaten in Incirlik und Konya, weil Berlin nicht so spurt, wie er gerne möchte.

Mit dem Besuch in Konya ist nichts gelöst, weil Erdogan ihn nur als Ausnahme gewährt und er das selbstverständliche Besuchsrecht von Abgeordneten eines Nato-Partners bei ihrer Parlamentsarmee mit Füßen tritt. Vielleicht hilft dagegen ein kleiner Wachmacher: vorläufiger Stopp sämtlicher Waffenlieferungen aus Deutschland an die Türkei.