Kommentar zur Lage in Rumänien

06.02.2017 Bonn. Hunderttausende gehen in diesen Tagen in Bukarest und zahlreichen weiteren Städten in Rumänien auf die Straße. Die Bürger zeigen ein feines Gespür dafür, wie wichtig es ist, gerade jetzt die Demokratie zu verteidigen und endlich wirksame Schritte gegen die Korruption zu gehen.

Hut ab vor den Menschen in Rumänien und ihrem Eintreten für demokratische Werte. Hunderttausende, die in diesen Tagen in Bukarest und zahlreichen weiteren Städten auf die Straße gehen, wollen einfach nicht hinnehmen, dass die Selbstbedienungsmentalität auch noch von Staats wegen gefördert wird. Dass der sozialdemokratische Ministerpräsident das Dekret zurückgenommen hat, mit dem korrupte Politiker weitgehend vor Strafe geschützt werden sollten und das am Parlament vorbei durchgesetzt werden sollte, ist ein erster Erfolg für die Bürger. Es ist verständlich, dass sie nach ihren bisherigen Erfahrungen der Regierung nicht über den Weg trauen und weiter demonstrieren wollen.

Manch einer von ihnen wird sich daran erinnern, dass er vor 27 Jahren mit seinem Protest das kommunistische Ceausescu-Regime mit zu Fall gebracht hat. Natürlich ging es damals um viel mehr, und dennoch: Die Bürger zeigen ein feines Gespür dafür, wie wichtig es ist, gerade jetzt die Demokratie zu verteidigen und endlich wirksame Schritte gegen die Korruption zu gehen.

In dieser Hinsicht haben sie mit Staatspräsident Klaus Johannis einen wichtigen Verbündeten an ihrer Seite. Schon als Hermannstädter Bürgermeister hatte der Siebenbürger Sachse mit seiner Art der Korruptionsbekämpfung großen Erfolg, was auch zu seinem Überraschungssieg bei der Präsidentenwahl 2014 führte. Die EU hat ebenfalls immer wieder Forderungen erhoben, mehr gegen die Korruption zu tun. Die Demonstrationen sind in diesem Sinne eine Art Volksbegehren gegen die Regierung. (Bernd Eyermann)