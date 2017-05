Frankreich

Der Wahlkampf geht in die Endphase: Plakate des sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron und der Rechtspopulistin Marine Le Pen in Saint-Jean-de-Luz.

Paris. Vor der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl erscheint Macron als Kandidat der Zuversichtlichen und Le Pen als Kandidatin der Pessimisten. Große Unterschiede kristallisieren sich heraus – regional und strukturell, aber auch hinsichtlich der Wählerprofile.

Sonia hält ein Plakat hoch, auf dem ein Bild des grimmig dreinblickenden Jean-Marie Le Pen prangt, dem Gründer und langjährigen Chef der Front National. Umgeben wird sein Gesicht von der blonden Frisur, die dessen Tochter und Nachfolgerin Marine Le Pen charakterisiert. Die Fotomontage soll zeigen: Selber Name, selbe Partei, selbe Ideologie – auch wenn sich die Präsidentschaftskandidatin inzwischen von ihrem offen antisemitischen und rassistischen Vater distanziert hat und sich als moderne Rechtspopulistin präsentiert. „Wir widersetzen uns der Front National, appellieren an das Gewissen der Leute und finden es schlimm, dass diese extreme Partei die zweite Runde der Präsidentschaftswahl erreicht hat“, erklärt die junge Frau vom Zusammenschluss „LePenNON“, also „Nein zu Le Pen“.

Die spontan gegründete Gruppe organisiert Demonstrationen und lädt dazu ein, die sozialen Netzwerke mit Argumenten gegen die Ideen der Rechtspopulistin zu füllen. Die Aktionen finden in Paris statt und es beteiligen sich überwiegend jüngere, gut ausgebildete Leute. Ein Zufall ist das nicht. Denn in der französischen Hauptstadt wie auch den anderen Metropolen hat die Front National einen schweren Stand. Gerade einmal 4,99 Prozent der Pariser, die ihre Stimme abgaben, entschieden sich bei der ersten Wahlrunde am 23. April für Le Pen, während ihr unabhängiger Rivale Emmanuel Macron dort auf 35,8 Prozent kam. Landesweit lag dieser hingegen nur mit 24 Prozent vor Le Pen mit 21,3 Prozent.

Auch in Lyon, Bordeaux und Toulouse landete die Rechtspopulistin weit abgeschlagen auf dem fünften Platz: Sogar der Sozialist Benoît Hamon, der insgesamt nur sechs Prozent erreichte, war dort jeweils vor ihr. In größeren Städten konnte die 48-Jährige nur punkten, wenn sich diese in ihren traditionellen Hochburgen befinden – wie Marseille und Nizza im Südosten und in etwas abgeschwächter Form im nordfranzösischen Lille. Dafür erzielte Le Pen starke Ergebnisse in den ländlichen Gegenden und kleinen Städten.

„Viele meiner Nachbarn wählen Marine Le Pen und sagen das auch ganz offen“, sagt die Psychologin Marie-Christine Théry aus einem Dorf in der Oise, nordöstlich von Paris. „Unser Ortszentrum stirbt aus, die Läden schließen und es gibt nicht einmal noch eine Post. Die Leute fühlen sich allein gelassen, lehnen die Politikerklasse ab und wollen sie abstrafen.“ Weit weg erscheint hier diese elitäre „Kaste“, wie Le Pen sie nennt, die überwiegend in eigenen Zirkeln in Paris verkehrt. Verkörpert wird sie von Macron, dem Absolventen von Elitehochschulen, ehemaligen Investmentbanker und früheren Wirtschaftsminister von François Hollande. Der 39-Jährige aus gutbürgerlichem Elternhaus geht mit einem spielerischen Selbstbewusstsein durchs Leben, das gerade diejenigen provoziert, die sich nicht auf der Sonnenseite fühlen. Seine intellektuellen Reden und Lobeshymnen auf ein vertieftes Europa schrecken sie ab. Demgegenüber trifft Le Pen einen Nerv mit ihren Warnungen vor der „zügellosen Globalisierung“, der unlauteren Konkurrenz aus anderen europäischen Staaten und den offenen Grenzen, die „die Flüchtlinge der Immigrations-Kanzlerin Merkel“ und damit potenzielle Terroristen durchließen.

Von einem zerrissenen Land, ja von „zwei Frankreichs“ war nach der ersten Wahlrunde die Rede. Große Unterschiede kristallisierten sich heraus – regional und strukturell, aber auch hinsichtlich der Wählerprofile. Besonders gut kommt Macron bei Frauen, Senioren, Studenten und den finanziell Bessergestellten an. Le Pen wiederum hat die weniger gut qualifizierten Arbeiter und Angestellten, Arbeitslose und Landbewohner hinter sich.

Der Meinungsforscher Martial Foucoult, Direktor des Forschungszentrums CEVIPOF, sieht allerdings weniger eine geografische oder soziokulturelle Spaltung des Landes oder jene in Globalisierungsgewinner und -verlierer. Denn das Votum der Menschen hänge nicht nur von deren Einkommen oder jeweiligem Wohnort ab. Auf Basis der Ergebnisse einer regelmäßigen Befragung von 20 000 Wählern über mehrere Monate hinweg teilt Foucault die Franzosen in Optimisten und Pessimisten ein: „Die Front National bekommt nicht nur die Stimme der Unterschicht, sondern der unglücklichen und unzufriedenen Klassen. Macron ist nicht einfach nur der Kandidat der Reichen, sondern der Zuversichtlichen.“

Generell seien die Franzosen ihren Berufspolitikern überdrüssig, so Foucault: Gerade einmal zwölf Prozent vertrauen Parteien, auch die Medien erscheinen nur 22 Prozent der Menschen noch glaubwürdig. So schafften erstmals die Vertreter der beiden traditionellen Volksparteien nicht die Qualifizierung in die Stichwahl – das komme einem Erdbeben der politischen Landschaft gleich, erklärt Foucault. Einerseits sei Marine Le Pen die „Normalisierung“ der Front National gelungen, die künftig als Partei wie jede andere behandelt werde. Immerhin 41 Prozent sagen ihr aktuelle Umfragen bei der am Sonntag voraus.

Andererseits, so Foucault, zeige der rasante Aufstieg Macrons, der noch nie in ein politisches Amt gewählt wurde und vor drei Jahren noch ein weitgehend Unbekannter war, den Wunsch nach Erneuerung. Allerdings ist der 39-Jährige weit davon entfernt, echte Begeisterungswellen auszulösen. Fast die Hälfte der Stimmberechtigten findet ihn laut Umfragen unsympathisch, und 60 Prozent der Menschen, die ihn wählen wollen, tun das nicht aus Überzeugung für ihn oder sein Programm, sondern in erster Linie, um Le Pen zu verhindern. Das gilt auch für Sonia und die Bewegung „LePenNON“: Man müsse keine „Macronistin“ sein, um eine rechtsextreme Präsidentin verhindern zu wollen.