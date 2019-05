Entstehung des "Lied der Deutschen"

An der Strandpromenade von Helgoland steht diese Büste von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der das „ Deutschlandlied verfasste.

Berlin. Das „Lied der Deutschen“ schrieb Heinrich Hoffmann von Fallersleben im Jahr 1841. Es hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich.

Von Gregor Mayntz, 10.05.2019

Auf der damals britischen Insel Helgoland schrieb 1841 der Dichter und Germanist August Heinrich von Fallersleben das Lied der Deutschen mit der zutiefst chauvinistisch klingenden ersten Zeile „Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt.“ Doch dahinter steckte kein Überlegenheitsanspruch, sondern die pure Sehnsucht, die Kleinstaaterei zu überwinden und endlich zu einem gemeinsamen Staat deutscher Nation zu kommen.

Als Nationalhymne durchsetzen konnte sich das Lied zunächst aber nicht. Das verfügte erst Reichspräsident Friedrich Ebert 1922 für die Weimarer Republik. Im Nationalsozialismus wurde die erste Zeile dann mit der Überlegenheitsattitüde und mit dem Horst-Wessel-Lied, dem nationalsozialistischen Parteilied, verbunden. Sie begleitete die Truppen beim Einmarsch in andere Länder. Es war als Hymne verdorben und kam bei den Alliierten auf den Index.

Erst 1952 erklärte Bundespräsident Theodor Heuss das Lied wieder zur Nationalhymne, allerdings unter der Bedingung, dass bei offiziellen Anlässen nur die dritte Strophe („Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland“) gesungen wird. Die DDR hatte zu diesem Zeitpunkt längst eine eigene Hymne geschaffen. Den Text („Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt“) lieferte der spätere Kulturminister Johannes R. Becher.

Das besondere an beiden Hymnen: Sie ließen sich beide auf der Melodie der jeweils anderen singen. Das Versmaß beider Texte passt sowohl auf die „Auferstanden“-Musik von Hanns Eisler, als auch auf die „Einigkeit“-Musik von Joseph Haydn, die ursprünglich die alte österreichische Monarchie-Hymne „Gott erhalte Franz den Kaiser“ vertonte.

Große Faszination übt nach wie vor eine Überarbeitung von Bert Brecht aus, der sein 1950 entstandenes Gedicht „Kinderhymne“ sowohl als Alternative zur bundesdeutschen als auch zur DDR-Hymne verdichtete. „Anmut sparet nicht noch Mühe“ lautet die erste Zeile bei ihm, und statt „Deutschland über alles“ heißt es bei ihm betont bescheiden: „Dass ein gutes Deutschland blühe wie ein andres gutes Land“. Zudem ersetzte Brecht Fallerslebens Geografie für ein großdeutsches Reich („Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt“) durch die Beschreibung „Von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein“.