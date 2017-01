Kommentar zur Stasi-Vergangenheit von Andrej Holm

16.01.2017 Der Berliner Staatssekretär Andrej Holm soll wegen seines Umgangs mit seiner Stasi-Vergangenheit den Posten räumen. Berlins Bürgermeister trifft damit die richtige Entscheidung, findet unsere Autorin. Doch habe er sich zu viel Zeit damit genommen.

Es ist ein Machtwort in letzter Sekunde, das der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, am Samstag aussprach. Nach langen Debatten machte er nun klar: Jemand, der so mit seiner Vergangenheit bei der Staatssicherheit der DDR umgeht wie der umstrittene Baustaatssekretär Andrej Holm, der kann in der einstmals geteilten Stadt Berlin kein hohes Staatsamt ausfüllen. Müller forderte die zuständige Senatorin von der Linkspartei auf, den von ihr berufenen Wissenschaftler zu entlassen.

Michael Müller hat sehr lange – zu lange – gezögert mit dieser Entscheidung. In der einstmals geteilten Stadt Berlin leben sehr viele Menschen, die ihre bittere Leidensgeschichte mit dem Unterdrückungsapparat der DDR haben. Dazu gehören die vielen Opfer der Staatssicherheit, die bis heute leiden. Dazu gehören aber auch Menschen, die als sehr kleine Rädchen im Getriebe des Unrechtsstaates funktionierten – und die im Zuge der Aufarbeitung ihre Arbeit verloren, weil der Staat es bei ihnen genau nahm. Der Mauerfall mag 27 Jahre her sein – in Berlin klafft die Vergangenheit als tiefe Wunde in vielen Familien.

Zur Debatte stand nie, dass der Wissenschaftler als 18-Jähriger eine Offizierskarriere bei der Staatssicherheit mit dem Wehrdienst begann. Erst jetzt aber wurde bekannt, dass Holm falsche Angaben zu seiner Stasitätigkeit bei seinem Arbeitgeber, der Humboldt-Universität gemacht hatte – der Mann war hauptamtlicher Mitarbeiter des unterdrückerischen Geheimdienstes. Und gerade in Berlin darf es keinen Zweifel am aufrichtigen Umgang mit der eigenen Geschichte geben. (Katja Bauer)