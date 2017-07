Kommentar zu Spekulationen um Guttenberg

Berlin.

Der ewig quertreibende CSU-Vorsitzende Horst Seehofer will das einstige Talent Karl-Theodor zu Guttenberg in den Bundestagswahlkampf einbinden – natürlich als Zugpferd. Ob das gut geht?

Was war Karl-Theodor zu Guttenberg nicht alles: Hoffnungsträger der CSU, Shootingstar der deutschen Politik, mit damals 37 Jahren jüngster Bundesminister der Verteidigung, in ganz großen Fabeln sogar gehandelt als möglicher Kanzlerkandidat, wenn Angela Merkel denn einmal abtreten würde. Die CDU-Vorsitzende ist immer noch da, wenn die Wähler es wollen bis 2021 – so hat sie es im Falle eines Wahlsieges angekündigt. Und Guttenberg, im Frühjahr 2011 tief gefallen, gestürzt über eine in großen Teilen frech abgeschriebene Doktorarbeit, ist womöglich auf dem Weg zurück in die deutsche Politik.

Der ewig quertreibende CSU-Vorsitzende Horst Seehofer, der heute so und morgen anders denkt, will das einstige Talent in den Bundestagswahlkampf einbinden – natürlich als Zugpferd. Guttenberg, dessen Stern vor sechseinhalb Jahren wie eine Sternschnuppe verglüht war, soll der CSU (und damit auch Merkel) helfen, die Bundestagswahl zu gewinnen. Bei sieben Wahlkampfauftritten in Bayern ist der einstige CSU-Generalsekretär als Redner gesetzt. Spekulationen über ein politisches Comeback des Freiherrn werden damit befeuert, auch wenn Guttenberg noch im Frühjahr betonte, er bewerbe sich um kein Bundestagsmandat. Doch ewig grüßt der „KTG“. Mit seinen Auftritten kann er herausfinden, ob ihm das Publikum verziehen hat. Seehofer wiederum könnte mit der Personalie Guttenberg den Hufe scharrenden Landesfinanzminister Markus Söder in Schach halten. Ein bisschen Rückkehr Guttenbergs ist dazu nicht schlecht – zumindest für Seehofer.