Bombe am Bonner Hauptbahnhof

Bonn/Düsseldorf. Im Verfahren zum versuchten Bombenanschlag am Bonner Hauptbahnhof wird für diesen Montag das Urteil erwartet. Für die Bundesanwaltschaft ist die Sache klar: Sie fordert lebenslänglich für den 29-jährigen Marco G. aus Tannenbusch.

Immerhin ein Hintertürchen hat sich der Staatsschutzsenat des Düsseldorfer Oberlandesgerichts auch diesmal offen gehalten. „Voraussichtlich“, so drückte sich die Pressestelle am vergangenen Mittwoch aus, werde im Prozess gegen den Bonner Salafisten Marco G. und seine drei mutmaßlichen Komplizen an diesem Montag das Urteil gesprochen werden. Nicht nur aus Sicht des Gerichts bleibt eine Restportion an Skepsis angebracht.

Denn die Verhandlung, die vor zweieinhalb Jahren begann, war über weite Teile geprägt von kleinteiligsten Verfahrensschritten, formellen Anträgen der Verteidigung und einer Beweislage, die bis heute manches im Unklaren lässt. Gleichwohl könnten die vier Angeklagten an diesem Nachmittag zum letzten Mal aus verschiedenen Gefängnissen in den Hochsicherheitstrakt im Düsseldorfer Süden befördert werden. 156 Verhandlungstage sind absolviert.

Sollte der Senat um den Vorsitzenden Frank Schreiber der Argumentation der Bundesanwaltschaft folgen, so muss der 29-jährige Marco G. aus Tannenbusch als verurteilter islamistischer Terrorist lebenslang in Haft – und zwar unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Seinen drei Mitangeklagten, ebenfalls in der Salafistenszene fest verankert, drohen Freiheitsstrafen zwischen elf und 14 Jahren. Ihre Verteidiger widersprechen entschieden: Sie haben für alle vier Angeklagten Freisprüche beantragt.

Gemeinsam soll das Quartett im Frühjahr 2012 ein Mordkomplott gegen Markus Beisicht, den Vorsitzenden der rechtspopulistischen Partei Pro NRW geplant und vorbereitet haben. Dann griffen die Fahnder zu und sicherten eine Fülle von belastendem Material – von einer Skizze mit dem mutmaßlich ins Auge gefassten Tatort über islamistische Gewaltaufrufe auf den Computern der Angeklagten bis hin zu Abhörprotokollen, die von den Ermittlungsbehörden angefertigt worden waren. Denn die Vier waren längst ins Blickfeld geraten.

Dass mit Marco G. auch der mögliche Bombenleger vom Bonner Hauptbahnhof ins Netz gegangen sein könnte, war dann aber offenbar auch für die Polizei eine Überraschung. Darauf zumindest lässt die Art und Weise schließen, in der daraufhin die Wohnung G.'s am Memelweg in Tannenbusch durchsucht wurde. Mehr als eine Unzulänglichkeit bei der Sicherung von Spuren und Asservaten mussten die verantwortlichen Ermittler im Zeugenstand eingestehen. Allerdings konnte im Kühlschrank eine Substanz gesichert werden, die auch beim Bau der Bahnhofsbombe Verwendung gefunden hatte.

Rückblende: Am 10. Dezember 2012 war an Gleis 1 des Bonner Hauptbahnhofs unter einer Bank eine verdächtige blaue Sporttasche entdeckt worden. Darin versteckt waren ein Rohr, gefüllt mit Sprengstoff, und ein Wecker. Die Apparatur war mit Drähten verbunden. Ein Zünder wurde nie gefunden, dafür aber DNA des Sohnes und der Frau von Marco G. Die Festnahme in Leverkusen stellte somit den Zusammenhang zwischen beiden Taten her.

Für die Bundesanwaltschaft ist die Sache klar: Die Rohrbombe sollte viele Menschen töten und hätte dies auch vermocht, plädierte Oberstaatsanwältin Duscha Gmel unter Berufung auf Sprengstoffexperten, die die Detonation mit Vergleichsstoffen nachgestellt hatten. Dass es sich eben nicht – wie von der Verteidigung in den Raum gestellt – um eine Attrappe gehandelt habe, sei am hohen und monatelangen Aufwand zu erkennen, den G. bei der Vorbereitung und Besorgung der bombentauglichen Substanzen betrieben hatte. Und nicht zuletzt hätte er die Tasche nicht unter einer Bank verstecken müssen, wo sie nur durch Zufall entdeckt wurde.

Der fehlende Zünder hingegen gehört zu den Hauptargumenten der Verteidigung. Denn ohne Zünder keine zündfähige Bombe – was im Falle einer Verurteilung gegen den Grundsatz spreche: „Im Zweifel für den Angeklagten“. Und auch die Frage, ob das Quartett eine Terroristische Vereinigung gebildet hat, bleibt für das mögliche Strafmaß von hoher Relevanz. Nicht ohne Grund legte einer der mutmaßlichen Attentäter in seinem Schlusswort Wert auf die Feststellung, es sei lediglich um Raubüberfälle gegangen. Seit Prozessbeginn hat das Verfahren Millionen Euro Steuergeld verschlungen. Die Zahl der Salafisten in Deutschland stieg derweil von 6000 auf über 10 000.