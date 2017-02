Gauck-Nachfolge

07.02.2017 Berlin. Frank-Walter Steinmeier sieht sich als designiertes Staatsoberhaupt vor der Aufgabe, eine komplizierte Welt gegen eine zunehmende Tendenz der Vereinfachung zu erklären und zu vermitteln.

Das Protokoll ist streng. Auf korrekte Sprache wird geachtet. Reden „frei von der Leber“ ist bald nicht mehr. Frank-Walter Steinmeier ahnt das protokollarische Korsett des neuen Amtes schon voraus, als er sich im voll besetzten Weltsaal des Auswärtigen Amtes von den Mitarbeitern noch einmal so verabschiedet, wie es ihm am Herzen liegt. „Ihr seid ein großartiger Laden – ich werde euch vermissen!“ Der Applaus ist lang und ehrlich. Der Minister, der zu diesem Moment keiner mehr ist, zeigt sich erkennbar bewegt. Steinmeier ist nun seit zwölf Tagen nicht mehr deutscher Außenminister, ein Amt, das er mit viel Herzblut ausgeübt hat. Diplomatie rund um den Globus, in Krisen und Konflikten vermitteln, Europa gegen einen überhitzten Nationalismus verteidigen und zuletzt auch die Amerikaner an gemeinsame Werte erinnern: Steinmeier hat diesen Job gerne gemacht.

Aber jetzt steht der Jurist aus dem lippischen Brakelsiek, im Januar 61 Jahre alt geworden, kurz vor dem letzten Schritt auf dem Weg ins höchste Staatsamt. An diesem Sonntag geht er als Kandidat der großen Koalition in die Bundesversammlung, die den nächsten Bundespräsidenten und Nachfolger von Joachim Gauck wählt. Steinmeiers Wahl gilt als sicher. Er kann nicht nur auf die Stimmen von CDU, CSU und seiner Partei, der SPD, zählen. Auch die FDP und große Teile der Grünen wollen ihn mitwählen. Dass Steinmeier Schloss Bellevue bald als Suppenküche für Bedürftige öffnen wird, wie es sich 2009 der Linke-Kandidat für das Bundespräsidentenamt, der Schauspieler Peter Sodann, einst märchenhaft vorgestellt hatte, ist nicht zu befürchten.

Aber Steinmeier wird auch im höchsten Staatsamt die Sorgen und Nöte der Menschen, auch jener, die weit unten gelandet sind, nicht vergessen. 1991 promovierte er über „Bürger ohne Obdach“, nachdem er zuvor in der Rechtsberatung der Obdachlosenhilfe gearbeitet hatte. Im vergangenen Jahr spendete der SPD-Politiker 50 000 Euro aus einem Preisgeld für ein Beratungs- und Verwaltungszentrum der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo. Der damalige Bahnchef Rüdiger Grube war voll des Lobes: „Lieber Frank, Du hast den Grundstein aus deiner Privatschatulle gelegt.“ Die Bahn übernimmt den großen Rest.

Steinmeier will im neuen Amt vor allem Mutmacher für die Menschen im Lande sein, für alle Schichten, für große und kleine Sorgen. Und auch die Jüngeren, häufig politikmüde, will der designierte Bundespräsident direkt ansprechen. Vermitteln, verstehen, zusammenführen, wie er es im Außenamt auf großer Bühne – davor und dahinter – häufig getan hat.

Als die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD Steinmeier im vergangenen November als gemeinsamen Kandidaten der großen Koalition auf der Fraktionsebene des Reichstagsgebäudes vorstellten, erzählte Steinmeier eine kleine Geschichte. Zurück von einer Reise in den Mittleren Osten, sei er weiter in seinen Wahlkreis nach Brandenburg gereist. Termin bei der Basis. Steinmeier berichtete von Syrien, Irak und von der Flüchtlingskrise. Ein Mann im Saal habe sich gemeldet: „Herr Steinmeier, nach allem, was Sie uns erzählen: Muss ich Angst haben um unsere Zukunft hier in Deutschland?“ Steinmeier antwortete, er könne die Sorgen gut verstehen. Aber Deutschland habe wie kein anderes Land der Welt die Erfahrung gemacht, dass aus Kriegen Frieden werden könne, und aus Teilung Versöhnung. „Nach der Raserei von Nationalismus und Ideologien“ könne so etwas einkehren wie „politische Vernunft“. Diese Erfahrungen könnten „wir einbringen in diese unfriedliche Welt“.

Steinmeier will im höchsten Staatsamt unter anderem, aber doch mit einiger Konzentration gegen Populismus und Populisten im Lande wirken. „Ein Bundespräsident kann die Welt nicht einfacher machen, als sie ist. Ein Bundespräsident darf kein Vereinfacher sein – er muss ein Mutmacher sein!“, verspricht der Kandidat. Er wolle die Kräfte wecken, „die in dieser Gesellschaft stecken“.

Steinmeier ist seit Wochen auf Werbetour. Vorstellen muss er sich nicht weiter. Nach dem jüngsten ARD-„Deutschlandtrend“ ist der designierte Bundespräsident der beliebteste Politiker der Republik. 79 Prozent der Befragten äußerten sich zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit von Steinmeier. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz erreicht ebenso wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei dieser Frage einen Zustimmungswert von aktuell 55 Prozent.

Auch beim Start seiner Tour durch die Bundesländer Anfang Januar im Landtag von Brandenburg betonte Steinmeier nochmals, was er Wochen zuvor bei seiner offiziellen Vorstellung durch die Parteichefs der „GroKo“, Angela Merkel, Horst Seehofer und Sigmar Gabriel, schon deutlich gemacht hatte. „Ich will als Bundespräsident ein Gegengewicht zu den Tendenzen der grenzenlosen Vereinfachung sein.“ Sollte die rechtspopulistische Alternative für Deutschland im Herbst in den Bundestag gewählt werden, muss Steinmeier auch für deren Wählerinnen und Wähler erster Mann im Staate sein. Bei Steinmeiers Vorstellung im Landtag in Potsdam war die AfD-Fraktion nicht eingeladen.

Steinmeier reiste bei seiner Vorstellungstour von Brandenburg weiter nach Niedersachsen, Ausgangspunkt seiner politischen Karriere. Hier wie dort betonte er, Außenpolitik werde für ihn auch als Bundespräsident eine zentrale Rolle spielen: Europas Zukunft, das Verhältnis zwischen den USA und Russland und natürlich auch die transatlantischen Beziehungen. Beim Besuch im Landtag von Nordrhein-Westfalen mahnte Steinmeier die USA zur Einhaltung eigener Werte an und warnte vor Abschottung. CDU-Fraktionschef Armin Laschet lobte: „Gerade jetzt braucht es im Schloss Bellevue eine politische Leitfigur, die mit kenntnisreichem Blick auf die internationale Lage das Weltgeschehen nach innen und nach außen vermitteln und unsere europäischen Werte deutlich nach außen vertreten kann.“ Steinmeier sei der richtige Mann.

Vorgänger Joachim Gauck nahm bei Reisen in Länder wie beispielsweise die Türkei, deren Machthaber die Versammlungs- und Meinungsfreiheit einschränken, kein Blatt vor den Mund. Menschen- und Bürgerrechte waren dem einstigen Bürgerrechtler Gauck, der sich gerne als „reisender Politiklehrer“ verstand, immer ein Anliegen. Nicht jedes Mal zur vollen Begeisterung des Auswärtigen Amtes, dessen Chef Steinmeier war.

Der neue Bundespräsident, wenn Steinmeier denn gewählt ist, wird seine Worte diplomatisch präzise wägen. Geübt in (nächte)langen, zähen Verhandlungen wie beispielsweise zum Atomabkommen mit dem Iran. Wie war das gleich noch mal: strenges Protokoll, sehr korrekte Sprache. Steinmeier ist dann von Amts wegen erster Mann im Staate. Doch eines wird sich nicht ändern: An Weihnachten soll es im Hause Steinmeier weiter Kasseler mit Sauerkraut geben. Das hat Tradition. (Holger Möhle)