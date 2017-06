Deutsche Soldaten in der Türkei

Deutschland will seine Soldaten aus Incirlik abziehen.

Die Nato bemüht sich, die Krise zwischen Berlin und Ankara herunterzuspielen. Doch hinter den Kulissen warnen Experten vor einer Isolation des Erdogan-Staats in der Allianz.

Verärgerung, Wut oder wenigstens bedächtige Mahnung zur Versöhnung – mit solchen Reaktionen könnte man rechnen. Doch im Nato-Hauptquartier ruft der deutsch-türkische Streit nur eines hervor: eisernes Schweigen. Die jüngste offizielle Mitteilung lieferte Generalsekretär Jens Stoltenberg beim Nato-Gipfeltreffen Ende Mai in Brüssel: Die Auseinandersetzungen zwischen Ankara und Berlin seien ein „bilateraler Streit“, erklärte der Norweger damals. „Wir hoffen, dass sie im Dialog zwischen diesen beiden Ländern gelöst werden.“ Es gebe keine Auswirkungen auf das Bündnis.

Tatsächlich winken die politischen Vertreter der Allianz in Brüssel ebenso wie die Generalität im militärischen Hauptquartier der Nato im 60 Kilometer entfernten Mons ab, wenn sie nach Konsequenzen der Reibereien auf die Arbeit des Bündnisses gefragt werden. Hinter vorgehaltener Hand wird der eine oder andere dann doch deutlich: „Da rasen zwei Züge ungebremst aufeinander zu“, drückt es ein ranghoher Militär aus. Ein anderes Mitglied des Führungsstabes beschreibt die Situation so: „Wenn sich zwei wichtige Mitgliedstaaten derart streiten, bleibt das nicht ohne Wirkungen auf das Bündnis.“ Mit anderen Worten: Die Allianz könnte nicht nur in den Krach hineingezogen werden. Der Vorfall dürfte, sollte er nicht bald beigelegt werden, die Nato sehr wohl zutiefst erschüttern.

Dabei laufen einige der Fäden durchaus in Brüssel zusammen. Experten schieben sogar einen Teil der Schuld Generalsekretär Stoltenberg zu. Der habe nämlich nicht konsequent genug die Möglichkeiten der Allianz genutzt, um die Zuspitzung zwischen Deutschland und der Türkei beizulegen. Grund: Die deutschen Aufklärungsjets vom Typ Panavia Tornado und das bereitgestellte Tankflugzeug der Bundesluftwaffe sind über Syrien zwar im Rahmen der internationalen Allianz gegen die Terrormilizen des sogenannten Islamischen Staates (IS) unterwegs, nicht aber im Auftrag der Nato. Der Militärflugplatz Incirlik gehört darüber hinaus der türkischen Luftwaffe, die ihn gemeinsam mit den USA betreibt. Aber das Bündnis hat dort nichts zu sagen.

Ganz anders auf dem unweit gelegenen Flugfeld Konya, wo ein Großteil der übrigen Jets anderer Mitgliedstaaten stationiert sind. Zum einen wäre es also leicht gewesen, die Luftwaffe innerhalb der Türkei auf einen Nato-Standort zu verlegen. Denn dort wären die Freiheiten von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, Deutschland auszubremsen, geringer gewesen. Zum anderen hätte Stoltenberg – vor allem nach dem offiziellen Beitritt der Allianz zur Anti-IS-Koalition – alle Flüge auch der deutschen Soldaten als Nato-Einsätze deklarieren können. Ankara hätte sich gegen Besuche deutscher Abgeordneter kaum wehren können. Ist Stoltenberg also der eigentliche Schwachpunkt in der Krise?

Wer das Treffen der Bündnispartner vor wenigen Tagen in Brüssel beobachtete, kann diesen Eindruck bestätigen. Denn der Generalsekretär wurde offenbar von einer weiteren Zuspitzung der Auseinandersetzungen unvorbereitet getroffen: Ankara hatte seit Wochen darauf gedrungen, das nächste Gipfeltreffen der Allianz 2018 in Istanbul stattfinden zu lassen. Doch Bundeskanzlerin Angela Merkel legte sich quer, die Mitgliedstaaten entschieden sich für Brüssel. Die Türkei stand blamiert da und fügte diese Niederlage dem langen Sündenregister Berlins hinzu. Auch da hätte ein kundiger Diplomat im Chefsessel des Bündnisses viel zur Erleichterung beitragen können.

Stattdessen muss man im Nato-Hauptquartier inzwischen zusehen, wie die Krise immer weiter um sich greift. Der ehemalige EU-Botschafter in der Türkei, Marc Pierini, sagte kurz vor dem Spitzentreffen im Mai offen: „Die Vorgänge verschlechtern einmal mehr die Atmosphäre und die Chemie zwischen der zweitgrößten konventionellen Armee in der Nato, der Türkei also, und den anderen.“

Tatsächlich bringt die Verlegung der Bundeswehrjets beispielsweise nach Jordanien zwar keine militärisch spürbaren Einschnitte für den Kampf gegen die IS-Milizen. Doch die Kollateralschäden für das Bündnis sind noch nicht abzuschätzen. Zumal die türkische Abgrenzungspolitik keineswegs nur Deutschland trifft. Mitte 2016, nach dem gescheiterten Militärputsch, und dann noch einmal Anfang 2017 sperrte Ankara den Flughafen Incirlik auch für die amerikanischen Militärs – und das obwohl das Flugfeld von beiden Ländern gemeinsam von 1951 bis 1954 gebaut worden war – übrigens auf einem Landstück, das das Osmanische Reich nach den Massakern im Zuge des Massenmordes an den Armeniern 1915 in seinen Besitz gebracht hatte.

Dass vor diesem historischen Hintergrund die Armenien-Erklärung des Bundestages zusätzliches Gewicht für Ankara bekommt, sollte – so sagen Türkei-Spezialisten – nicht vergessen werden. Das deutsche Parlament hatte Mitte 2016 die Übergriffe vor mehr als 100 Jahren gegen den ausdrücklichen Willen Ankaras als Völkermord bezeichnet.

Doch auch die gemeinsame Trägerschaft des Flughafens von Türkei und USA half in diesem Konflikt nicht. Ein Besuch von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel bei seinem Amtskollegen Rex Tillerson im Mai brachte keinen Durchbruch. Dabei hatte Gabriel sich danach hoffnungsfroh gegeben und gesagt: „Ich glaube, dass die Amerikaner ihre Möglichkeiten nutzen werden, um mit der türkischen Seite darüber zu sprechen, dass wir ein anderes Verhältnis zueinander haben müssen als derzeit.“ Es blieb eine von vielen Hoffnungen, die platzte.