Fahndung nach Anis Amri

Trauernde tragen sich in der Gedächtniskirche neben dem Anschlagsort auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin in das ausliegende Kondolenzbuch ein.

21.12.2016 Berlin. Die Polizei fahndet nach Anis Amri. Sollte der Berliner der Attäter sein, müssen sich die Behörden kritischen Fragen stellen. Der Tunesier wurde monatelang observiert.

Offiziell passiert so gut wie gar nichts an dem Tag, der eine neue brisante Wendung bei den Ermittlungen zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz bringt.

24 Stunden zuvor hatte es gleich zwei Pressekonferenzen gegeben, in denen erst die Berliner Polizei und dann der Generalbundesanwalt mitteilten, dass sie eigentlich kaum etwas wissen, weil sich ein zuerst festgenommener Mann aus Pakistan als falsche Fährte herausgestellt zu haben scheint. An diesem Mittwoch jedoch, als eine europaweite Fahndung nach dem Tunesier Anis Amri anläuft, schweigen die Sicherheitsbehörden.

Es dauert bis zum Nachmittag, bis es überhaupt eine Art von Bestätigung gibt für das, was bis dato aus verschiedenen Quellen im Sicherheitsapparat getröpfelt und dann gesprudelt ist. „Es gibt einen neuen Verdächtigen – nach ihm wird gefahndet“, sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Später am Abend erst entschließt sich das BKA in Wiesbaden, den 24-Jährigen unter vollem Namen öffentlich zur Fahndung auszuschreiben. 1,78 Meter groß ist er demnach und wiegt etwa 75 Kilogramm. „Vorsicht“, mahnt das virtuelle Plakat im Internet: „Er könnte gewalttätig und bewaffnet sein!“

Der am meisten beunruhigende Fakt ist sicher, dass die Sicherheitsbehörden den Verdächtigen gut kennen und im Januar als einen der insgesamt 549 islamistischen Gefährder eingestuft haben. Im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern in Berlin einigte man sich sogar darauf, welche seiner sechs bekannten Identitäten als sogenannte Hauptpersonalie geführt werden soll. Es wurde Anis Amri.

Im Jahr 2012 kam der Tunesier als Bootsflüchtling nach Italien, drei Jahre später führte ihn seine Reise weiter nach Deutschland, wie der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer nach der Runde im Saal 2300 (siehe Text Seite zwei) des Berliner Paul-Löbe-Hauses erzählt. Der Tatverdächtige mit besten Kontakten in die islamistisch-salafistische Szene habe gelegentlich in Berlin, vor allem jedoch in Nordrhein-Westfalen gelebt.

Observierung lieferte keine entscheidenden Hinweise

Dies ist auch der Grund dafür, dass sich NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) am späteren Nachmittag vor die Mikrofone stellt. Ihm zufolge hatte Amri „ab Februar 2016 seinen Lebensmittelpunkt in Berlin gesucht“ und sei nur noch „kurz in Nordrhein-Westfalen“ gesichtet worden. Das Düsseldorfer Landeskriminalamt hat jedoch, so berichtet Jäger, „beim Generalbundesanwalt ein Verfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat“ initiiert. Es läuft demnach beim Generalstaatsanwalt in Berlin.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Abend mitteilte, habe der Verdächtige einen Einbruch geplant, um Geld für den Kauf automatischer Waffen zu beschaffen – „möglicherweise, um damit später mit noch zu gewinnenden Mittätern einen Anschlag zu begehen“. Die Observierung im Zeitraum von März bis September dieses Jahres habe aber keine Hinweise auf ein staatsschutzrelevantes Delikt erbracht.

Auch Jäger berichtet, dass in der Fahrerkabine des Sattelschleppers am Berliner Breitscheidplatz der sogenannte Duldungsausweis von Anis Amri gefunden wurde, der die Ermittler überhaupt erst auf seine Spur geführt hat. „Eine gesunde Skepsis“ will sich der Linken-Abgeordnete Frank Tempel diesbezüglich bewahren: „Es ist ja doch recht ungewöhnlich, dass Terroristen ihre Personalien am Tatort hinterlegen.“ Eine absichtlich falsch gelegte Spur also? Auszuschließen ist auch dies bisher nicht.

Die Spuren des Attentätters

Das Dokument des abgelehnten Asylbewerbers Anis Amri besagt, dass er ausreisepflichtig war. Das Nürnberger Bundesamt für Migration beschleunigte sein Asylverfahren, weil er als Gefährder bekannt war, und beschied es im Juli diesen Jahres negativ. Die zuständige Ausländerbehörde im nordrhein-westfälischen Kleve, unweit der deutsch-niederländischen Grenze, konnte ihn jedoch nicht abschieben, weil er nach Angaben von NRW-Innenminister Jäger keine gültigen Ausweispapiere vorlegte und die Behörden in Tunesien zunächst bestritten, dass Anis Amri Tunesier ist. Das in solchen Fällen übliche Passersatzverfahren wurde demnach im August eingeleitet, die Post aus Tunis ist jedoch erst an diesem Mittwoch eingetroffen – ein Umstand, den Jäger nicht weiter kommentieren will.

In Abschiebehaft ist Amri dennoch gekommen – in Baden-Württemberg. Seine erste Station in Deutschland – er reiste, Jäger zufolge, im Juli 2015 über Freiburg in die Bundesrepublik ein – hätte daher auch seine letzte sein können. Die Stuttgarter Landesregierung will es nicht kommentieren, dass der mutmaßliche Berlin-Attentäter am 30. Juli 2016 beim Versuch einer Ausreise ohne gültige Papiere von der Polizei aufgegriffen wurde. Bundestagsabgeordnete haben jedoch die Ermittler des BKA und des Generalbundesanwalts mit den entsprechenden Medienberichten konfrontiert und kein Dementi gehört.

Mysteriöser Tathergang

Die Festnahme soll in Friedrichshafen erfolgt sein, Haftort ist demnach Ravensburg gewesen. Doch die bürokratischen Erfordernisse für eine Abschiebung konnten eben nicht beigebracht werden. So hat Amri – wenn er es denn gewesen ist – zur Tat schreiten können. Einige zusätzliche Details zur Schreckensfahrt vom Montagabend sind an diesem Mittwoch im Bundestag ebenfalls bekannt geworden. So hat der Täter etwa genau gewusst, dass in einem Industriegebiet im Süden Berlins regelmäßig Lastwagen Rast machen, ehe sie am nächsten Tag weiterfahren oder ihre Ware – in diesem Fall Stahlprodukte – in der Stadt ausliefern.

Und aus den GPS-Daten des Lasters haben die Ermittler erfahren, dass der Täter den Breitscheidplatz erst einmal umrundet hat, bevor er um 20.02 Uhr in die Menschenmenge gerauscht ist. Zum Tathergang gibt es nach wie vor viele offene Fragen. Der polnische Lkw-Fahrer, der auf dem Beifahrersitz saß, hat laut „Bild“-Zeitung bis zum Attentat noch gelebt. (Christopher Ziegler)