Kommentar zur Neuwahl

Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien feiern in der katalanischen Nationalversammlung.

Die Separatisten werden zur Kenntnis nehmen müssen, dass eine Unabhängigkeit gegen die andere Hälfte der Bevölkerung nicht durchsetzbar ist, kommentiert Ralph Schulze.

Auch die Neuwahl in Katalonien hat keine Änderung der bisherigen Machtverhältnisse gebracht. Ein Ende der Katalonien-Krise ist nach dem Ergebnis nicht in Sicht. Der Wunsch der spanischen Zentralregierung, dass diese Abstimmung die schwierige Lage in der Konfliktregion entspannen würde, erfüllte sich nicht. Ganz im Gegenteil: Es ist zu erwarten, dass sich die katalanischen Separatisten sogar bestätigt sehen. Und dass sie den Druck auf Madrid, über die Unabhängigkeit zu verhandeln, erhöhen werden.

Das Wahlergebnis zeigt aber auch, dass die Separatisten nicht die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich haben: 52,5 Prozent der Katalanen wählten Parteien, die eine Unabhängigkeit der Region ablehnen. Ein klares demokratisches Mandat, um einen eigenen Staat auszurufen, ist dies nicht.

Die Separatisten, die mit einem ersten Abspaltungsversuch im Herbst scheiterten, werden also zur Kenntnis nehmen müssen, dass eine Unabhängigkeit gegen die andere – sogar etwas größere – Hälfte der Bevölkerung nicht durchsetzbar ist. Auch nicht gegen Spaniens Grundgesetz, das den Abschied einer Region nicht vorsieht. Die Europäische Union machte in den vergangenen Wochen ebenfalls klar, dass sie eine einseitige Loslösung Kataloniens von Spanien nicht anerkennen wird.

Insofern ist die Ausgangslage in Katalonien heute doch etwas anders als vor einigen Monaten. Und dies lässt dann doch eine minimale Hoffnung aufkommen, dass in Barcelona die Besonnenheit einzieht und künftig keine einseitigen Beschlüsse getroffen werden.