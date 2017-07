Berlin. Die Mehrheit der Deutschen ist nach einer Studie nicht für die Positionen von politischen Rattenfängern zu begeistern.

Von Eva Quadbeck, 26.07.2017

Mit dem Brexit und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sahen viele schon das Jahrhundert der politischen Rattenfänger angebrochen. Doch in Europa lehnt sich die bürgerliche Mitte gegen die Populisten von rechts und links auf.

In Frankreich mobilisierte der Pro-Europäer Emmanuel Macron, und die Deutschen sind mehrheitlich nicht für populistische Parolen anfällig und wenn, dann hängen sie nur einer moderaten Form dieser Politikströmung an. Dies zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung. Die repräsentative Onlinebefragung zwischen Juli 2015 und März 2017 übernahm das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap.

Anhand von acht Fragen ermittelten die Wissenschaftler, wie populistisch eingestellt die Deutschen sind. Ergebnis: Unpopulistisch sind 36,9 Prozent, teils populistisch weitere 33,9 Prozent, und 29,2 Prozent lassen sich als populistisch einstufen. Wer zum Beispiel findet, dass wichtige Fragen nicht von Parlamenten, sondern in Volksabstimmungen entschieden werden sollten, oder meint, die Parteien interessierten sich nur für die Stimmen, aber nicht für die Ansichten der Wähler, der gilt tendenziell als populistisch gesinnt.

Das Gleiche gilt für Menschen, die der These zustimmen, dass mit Kompromissen Politiker ihre eigenen Prinzipien verraten. Allerdings wurde als populistisch nur eingestuft, wer allen acht Testfragen zustimmte. Als wesentliche Punkte des Populismus nennen die Autoren der Studie die Einstellungen „Anti-Establishment“, „Anti-Pluralismus“ und „Pro-Volkssouveränität“.

„Wir haben in Deutschland keine allgemein populistische Stimmung vor der Bundestagswahl“, sagt Studienautor Robert Vehrkamp, der auch darauf verweist, dass der Populismus in Deutschland „moderat“ sei. Auch die Populisten stimmten zu 85 Prozent der Aussage zu, dass die Demokratie das beste System für Deutschland sei. Sie seien aber mit dem Funktionieren der Demokratie nicht zufrieden.

Anfällig sind vor allem wenig Gebildete und Geringverdiener

Eine Kampagne, wie Trump sie im US-Wahlkampf gefahren hat, hätte demnach im Bundestagswahlkampf keine Chance. Wer die Entmachtung politischer Eliten fordere, verliere bei unpopulistisch wie populistisch eingestellten Menschen an Unterstützung.

Wer ist am ehesten offen für populistische Parolen? Dazu ist der Befund aus Sicht der Bertelsmann-Autoren eindeutig: Bildung und Einkommen spielen die entscheidende Rolle. Wer maximal über einen Hauptschulabschluss verfügt und weniger als 1500 Euro Netto-Haushaltseinkommen im Monat hat, sympathisiert deutlich häufiger mit populistischen Positionen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Interessante Parallele: Die gleiche Gruppe findet sich auch überdurchschnittlich stark bei den Nichtwählern. Bürger mit einem Netto-Haushaltseinkommen von mehr als 3500 Euro monatlich hingegen gelten mehrheitlich als unpopulistisch. „Die etablierten Parteien müssen versuchen, den Anschluss an prekäre Milieus wiederzufinden“, fordert Vehrkamp deshalb.

Ost oder West, Alter und Geschlecht spielen nach Angaben der Studienautoren keine relevante Rolle bei der Frage, ob jemand populistisch tickt. Bei den Parteipräferenzen sieht man durchaus Unterschiede: So finden sich bei den Wählern von Union und Grünen am wenigsten populistische Einstellungen. Wobei die Populismusneigung bei CSU-Wählern höher ist als bei CDU-Wählern. Den höchsten Anteil hat – was nicht überrascht – die AfD, mit großem Abstand gefolgt von Linken, SPD und FDP.

Bei Wählern, die sich als politisch rechts einstufen, ist die Populismusneigung höher als bei Links-Sympathisanten. Vehrkamp betont, der Linkspopulismus sei nicht annähernd so mobilisierend für Linke wie der Rechtspopulismus für die AfD. Bei der AfD wiederum sieht der Studienautor als einziges mobilisierendes Thema die Flüchtlingsfrage. Er warnt: „Von einer Wiederbelebung der Flüchtlingsfrage kann nur eine Partei profitieren. Das ist die AfD.“